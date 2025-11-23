Hallan en Brandomil muros de la época romana con piezas asociadas de entre 1.900 y 1.800 años

Las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo desde hace unas semanas mediante cuatro sondeos manuales en el yacimiento de Pedra do Altar, en Brandomil (Zas) han dado ya los primeros y exitosos resultados.

Previamente, el pasado mes de mayo, la Fundación Brandomil (propietaria de los terrenos en los que se encuentra el yacimiento) retomó los trabajos arqueológicos de prospección magnética de última tecnología, contando con el equipo especializado del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-INCIPIT), el empleo de técnicas no intrusivas en el terreno, como el gradiómetro, el georradar de última generación y la teledetección mediante infrarrojos, para diseñar las próximas intervenciones. Estos trabajos propiciaron la identificación de diversas estructuras.

Ahora se confirma la existencia de muros de época romana con piezas asociadas de entre 1.900 y 1.800 años.

Una vez finalizados los trabajos, el arqueólogo director de los mismos, Lino Gorgoso, informará con detalle en los próximos días de los resultados obtenidos.

Este yacimiento de Pedra do Altar alberga los vestigios de un asentamiento donde se puede observar una domus de época altoimperial (siglos I al II) cuidadosamente excavada, mostrando las diferentes estancias que componían la vida cotidiana en la antigüedad.

En el caso de las ruinas de esta casa romana destaca su distribución típica de la época, con habitaciones como el atrium, el tablinum/lararia, culina, tabernae y otros espacios que reflejan el esplendor de la arquitectura romana.

Este enclave permite revivir la historia del Imperio Romano en la región y entender cómo sus habitantes desarrollaban su día a día, entre el siglo I y el V.

Además de la domus, el asentamiento muestra la importancia estratégica que tuvo Brandomil a lo largo del tiempo, con evidencias de la red viaria y otras infraestructuras que conectaban este punto con la importante minería de oro de la zona durante la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna.