La falta de pisos en Ames dispara el alquiler de estudios a 500 euros: «Antes no los querían»

Estudio en el centro de Bertamiráns, de 35 metros cuadrados y 1 habitación. En el portal inmobiliario de Internet en el que se anuncia se pide por él la cifra de 450 euros al mes. Es la vivienda más asequible de las 42 que esa web especializada oferta en alquiler en el concello de Ames. Y la única que baja de los 530 euros mensuales.

En ese precio se comercializa un ático de una habitación y 50 metros cuadrados situado en Milladoiro. Es, eso sí, una sexta planta interior, pero, según el anuncio, «muy luminoso». Ante la clamorosa escasez de viviendas y una demanda en constante aumento, se dispara el interés por las viviendas de una habitación, las mismas que no hace tanto tiempo eran las más difíciles de alquilar.

«Antes no las quería nadie. Se buscaban pisos grandes. Incluso las parejas o las personas que viven solas pedían viviendas de dos habitaciones», confirman desde SV Inmobiliaria, con 20 años de trayectoria en Bertamiráns y una década en Santiago. «No hay oferta, y lo que hay está por las nubes, así que los apartamentos pequeños, que son un poco más económicos, vuelan», añaden.

Poca cosa por menos de 700 euros

No hay más que echar un vistazo a los anuncios en Internet para corroborar lo desorbitado de los precios de los alquileres tanto en Milladoiro como en Bertamiráns. Por pisos de dos habitaciones de entre 60 y 80 metros cuadrados se piden ya 700 u 800 euros al mes, en tanto que por viviendas de tres habitaciones, y en torno a los 100 metros cuadrados, el precio ronda los 900 euros. «Casi no hay pisos y, a medida que quedan libres, se van alquilando. Es prácticamente inmediato», explican desde SV Inmobilaria.

Las viviendas de tres habitaciones y cien metros cuadrados rondan los 900 €/mes

La proximidad a Santiago, donde tampoco hay oferta residencial, y una red de servicios que los sitúan al nivel de cualquier gran ciudad hacen que los grandes núcleos urbanos de Ames sigan estando especialmente bien cotizados, lo que eleva los precios respecto a otras localidades de similar dimensión.

Según el Observatorio da Vivenda de Galicia, en 2025 el precio medio de los contratos de alquiler en localidades de 20.000 a 50.000 habitantes se situó en 555,7 € mensuales. Una cifra que en el caso de las siete ciudades que superan los 50.000 habitantes ascendió de media a los 664,8 € al mes. En 2024, esos importes fueron de 519,8 € en localidades de 20.000 a 50.000 habitantes, un 6,4% menos que este año, y de 617,5 €, un 7,1% más, en las 7 urbes gallegas.