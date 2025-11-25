De la invasión a la resiliencia: el modélico monte Cambeiro de Corcubión

Una veintena de personas llegadas de distintos puntos de la geografía gallega, así como de Bulgaria y Francia, participaron este fin de semana en Corcubión en una actividad de erradicación de eucalipto y acacia negra en el monte Cambeiro.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Erasmus+ De monte a monte: territorios resilientes, una iniciativa transfronteriza que une a comunidades gallegas y portuguesas para explorar y poner en marcha nuevas formas de gestión del territorio forestal, más resilientes frente el cambio climático, los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad.

Participantes en la actividad de eliminación de eucalipto y acacia negra. / Cedida

La jornada se desarrolló en colaboración con la Asociación Boca de Sapo y el Ayuntamiento, que llevan años impulsando la restauración ambiental de los montes Cambeiro y Santo André.

Se trata de un terreno municipal contiguo al casco urbano que antes estaba lleno de especies invasoras y que se transformó en un espacio resiliente y abierto al vecindario.

El proyecto, financiado por la UE, está coorganizado por la Fundación Montescola, Verdegaia y Veredas da Estrela, y combina jornadas prácticas y teóricas, bioblitzs, formación forestal y visitas de intercambio entre Galicia y Portugal.

Las atividades continuarán hasta abril para descubrir distintas técnicas y experiencias que fortalezcan la resiliencia social y ambiental de las comunidades. El proyecto está abierto al público en general y los participantes recibirán una acreditación de la formación impartida.