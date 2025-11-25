Ordes ofrece a la Xunta un terreno para edificar seis viviendas protegidas
La parcela municipal, de 365 metros cuadrados, se ubica en O Piñeiro
Europa Press
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, firmó con el alcalde de Ordes, José Luis Martínez, un convenio por el que el Concello se incorpora al programa de la Xunta para movilizar suelos de titularidad municipal para la construcción de vivienda protegida.
La Xunta pondrá a disposición del Ayuntamiento esta nueva herramienta que le otorga apoyo técnico para ofertar, mediante concurso público, una parcela de 365 m2 de su titularidad para la construcción de hasta 6 viviendas protegidas.
Se ubica en la calle Galicia 35, en Quinteiros, en el barrio de O Piñeiro. La firma de este acuerdo permitirá a la Xunta sacar a concurso público en régimen de libre concurrencia esta parcela municipal para la construcción de hogares protegidos que podrían ser tanto en régimen de alquiler como de venta.
El departamento que dirige Martínez Allegue, a través del IGVS, también se encargará de la redacción de los pliegos de bases, los anuncios de licitación, la mesa de contratación y la valoración técnica de las ofertas, de manera que el Ayuntamiento solo tendrá que dictar la resolución de adjudicación, además de participar en la mesa de contratación.
Con todo, el Gobierno gallego ha destacado que el convenio con el Ayuntamiento de Ordes es el sexto que se firma en Galicia, tras el sellado con los ayuntamientos de As Pontes de García Rodríguez, A Arnoia, Friol, Valdoviño y O Valadouro.
