Día da Eliminación da Violencia contra a Muller 2025

Pequenos pasos para grandes avances en Dodro

Un grupo de veciñas paseou polo Xardín dos Valores para reafirmar o deber de erradicar o machismo

Integrantes da andaina polo Xardín dos Valores. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Dodro

O Concello de Dodro leva todo o mes a desenvolver diversas iniciativas co obxectivo de conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Este sábado tivo lugar unha andaina polo Xardín dos Valores, un emotivo percorrido circular pola contorna municipal que, a través de pequenas placas, vai sementando principios fundamentais como a prevención, a equidade, a liberdade, a igualdade, o empoderamento, a xustiza, a seguridade e a fortaleza.

Cada ano, neste espazo simbólico, plántanse novas árbores como lembranza viva de que a loita contra a violencia de xénero debe seguir medrando e fortalecéndose. Durante a actividade, as persoas participantes tiveron tempo para reflexionar e dialogar sobre o papel que cada quen pode asumir para contribuír á erradicación da violencia machista.

Ao mesmo tempo, o concello instalou nova cartelería nas entradas dos centros educativos e nas principais vías de acceso ao municipio.

Para pechar a programación, hoxe ás 12.00 horas lerase no Concello o comunicado emitido pola Fegamp con motivo desta data. Con todas estas iniciativas, Dodro reivindicase coma un municipio loitador contra esta lacra.

