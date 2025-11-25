Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tordoia suma a su parque municipal un camión para bioresiduos y un vehículo híbrido 4x4

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, presentó estas adquisiciones valoradas en 108.000 y casi 32.000 euros respectivamente

Estos recursos ayudarán a mejorar la preservación del medioambiente

Beleén do Campo presentó el 4x4 y el camión para bioresiduos. / Cedida

El Correo Gallego

Tordoia

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, junto al alcalde de Tordoia, Antonio Pereiro Liñares, presentó los nuevos vehículos que se incorporan al parque municipal gracias a un apoyo conjunto del Ejecutivo autonómico de 144.000 euros. En concreto, 108.000 euros de la Consellería de Medio Ambiente para el camión de biorresiduos y casi 32.000 euros de Administración Local del fondo de compensación ambiental competitivo para un vehículo híbrido SUV 4x4.

Do Campo destacó que el nuevo camión, totalmente eléctrico, se compró gracias a una de las líneas de financiación de la Consellería de Medio Ambiente para mejorar la gestión de los residuos municipales. Esta ayuda está destinada a implantar sistemas de recogida separada de biorresiduos, aceites de cocina usados y textiles.

Este tipo de vehículo permite ejecutar una separación eficaz de la materia orgánica, favoreciendo a su valorización y contribuyendo a la reducción de los residuos que acaban en vertederos. Además, sirve para potenciar la eficiencia del servicio municipal y refuerza el compromiso con la protección ambiental y economía circular.

La otra adquisición presentada, un vehículo híbrido SUV 4X4 equipado para actuaciones ambientales, dispone de la etiqueta ECO, lo que le permitirá llevar a cabo tareas ambientales de forma eficiente y sustentable.

El automóvil también será útil para realizar un control más eficiente de las infracciones ambientales; supervisar de manera óptima los trabajos de la brigada municipal de obras; optimizar la respuesta municipal ante catástrofes naturales, como incendios, inundaciones, temporales o vertidos; facilitar el trabajo de todo el personal implicado en actuaciones ambientales y garantizar una vigilancia estricta de los vertidos incontrolados.

