Tordoia suma a su parque municipal un camión para bioresiduos y un vehículo híbrido 4x4

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, junto al alcalde de Tordoia, Antonio Pereiro Liñares, presentó los nuevos vehículos que se incorporan al parque municipal gracias a un apoyo conjunto del Ejecutivo autonómico de 144.000 euros. En concreto, 108.000 euros de la Consellería de Medio Ambiente para el camión de biorresiduos y casi 32.000 euros de Administración Local del fondo de compensación ambiental competitivo para un vehículo híbrido SUV 4x4.

Do Campo destacó que el nuevo camión, totalmente eléctrico, se compró gracias a una de las líneas de financiación de la Consellería de Medio Ambiente para mejorar la gestión de los residuos municipales. Esta ayuda está destinada a implantar sistemas de recogida separada de biorresiduos, aceites de cocina usados y textiles.

Este tipo de vehículo permite ejecutar una separación eficaz de la materia orgánica, favoreciendo a su valorización y contribuyendo a la reducción de los residuos que acaban en vertederos. Además, sirve para potenciar la eficiencia del servicio municipal y refuerza el compromiso con la protección ambiental y economía circular.

La otra adquisición presentada, un vehículo híbrido SUV 4X4 equipado para actuaciones ambientales, dispone de la etiqueta ECO, lo que le permitirá llevar a cabo tareas ambientales de forma eficiente y sustentable.

El automóvil también será útil para realizar un control más eficiente de las infracciones ambientales; supervisar de manera óptima los trabajos de la brigada municipal de obras; optimizar la respuesta municipal ante catástrofes naturales, como incendios, inundaciones, temporales o vertidos; facilitar el trabajo de todo el personal implicado en actuaciones ambientales y garantizar una vigilancia estricta de los vertidos incontrolados.