ACCIÓN COMUNITARIA
Nemiña recupera a antiga escola para actividades sociais
A asociación de veciños recibiu unha axuda de 12.000 €
A asociación veciñal San Cristóbal de Nemiña, en Muxía, acondicionou a antiga escola como local social co apoio da Xunta de Galicia, que aportou 12.000 euros a través do Plan específico de acción comunitaria deste ano. Os traballos consistiron no acondicionamento do tellado, pintado de fachadas e interiores e substitución das ventás por outras máis eficientes. A maiores, instalouse unha rampla de acceso para persoas con mobilidade reducida co obxectivo de facilitar a accesibilidade.
Unhas actuacións que foron supervisadas pola directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, acompañada pola tenente de alcalde, Sandra Vilela.
Prieto sinalou que a referida orde de subvencións incrementou este ano o orzamento a catro millóns de euros -un máis que en 2024- para dar resposta ao volume de solicitudes en convocatorias previas. De feito, resultaron beneficiarias 454 actuacións, fronte ás 341 do ano pasado. No caso da provincia da Coruña houbo 60 entidades beneficiarias que recibiron unha achega global de 549.500 euros para impulsar 72 proxectos.
Estas achegas están dirixidas a asociacións veciñais, de mulleres rurais e comunidades de usuarios de augas. Enmárcanse «no compromiso do Goberno galego co asociacionismo, polo importante traballo que desempeñan na dinamización da vida local e na mellora da calidade de vida da cidadanía. Por iso, nos orzamentos da Xunta para 2026 se consolida o apoio de catro millóns», subliñou Prieto.
