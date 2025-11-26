Alcer Galicia reúne en Ames a personas con enfermedades renales

La concejala de Igualdad de Ames, Uxía García, y el coordinador de Alcer Coruña, Alfredo Saborido, presentaron esta mañana las VII Xornadas de Persoas con Enfermidade Renal de Galicia, organizadas por la Federación Alcer Galicia, que se celebrarán el próximo domingo en el auditorio de la casa de cultura de Bertamiráns.

Saborido destacó que esta cita «é un espazo de encontro para as persoas con enfermidades renais e as súas familias». Por otro lado, opinó que «unha poboación como a nosa ten que ter coñecemento para poder tomar decisións sobre a nosa vida», en un contexto actual en el que se espera que «a enfermidade renal crónica se converta nunha das principais causas de morte en España».

El evento comenzará a las diez de la mañana con una inauguración en la que estarán presentes el alcade amesano, Blas García; la primera teniente de alcalde, Susana Señorís; la edil de Igualdad, Uxía García; el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey; el presidente de la Sociedade Galega de Nefroloxía, Jesús Calviño; y el presidente de Alcer Galicia, Rafael González.

A continuación se impartirán diferentes charlas. A las 10.30 horas se arrancará con la temática A miña decisión, o meu dereito: ética, testamento vital e morte digna. Después, a las 11.30 horas se tratará la cuestión de enfermedades renales raras y, a las 12.30 se llegará a la segunda parte de las jornadas con el bloque A futuro.

A partir de las 13.00 horas se abordará el tema de A implicación na prevención primaria da enfermidade renal, y para terminar, a las 13.30, se profundizará sobre las técnicas de diálisis domiciliaria con dos personas que las usan.

Para participar es necesario inscribirse a través del correo electrónico de la federación (alcergalicia@gmail.com), o bien llamando a los números de teléfono 981 298 759, 619 609 79, 988 229 615, 693 714 005.

Alcer habilitará autobuses gratuitos desde todas las ciudades gallegas con el fin de fomentar la participación. El evento concluirá con una comida de Navidad en el Restaurante San Martiño, ubicado en Teo.

Concierto de góspel

Además, presentaron también un concierto de góspel, de la mano de Coro Góspel Vida, para sensibilizar a los amesanos sobre la importancia de donar órganos. Tendrá lugar el próximo sábado a las 20.00 horas en el auditorio de la Casa da Cultura de Bertamiráns. La entrada costará diez euros.