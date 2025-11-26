Ames aprobará este jueves su adhesión a Serra do Barbanza, pactada ya por PSOE y BNG

La Corporación municipal de Ames aprobará este jueves (salvo sorpresas de última hora, a las que siempre conviene dejar margen en política) la adhesión del Concello a la Mancomunidad Serra do Barbanza como socio de pleno derecho. La propuesta del alcalde, el socialista Blas García, que gobierna en minoría con 8 ediles, requiere para su aprobación del apoyo de los 5 del BNG o, al menos, de su abstención en el caso de que PP y Espazo Común se pronunciasen en contra.

Sin embargo, los socialistas ya tienen garantizado el apoyo del Bloque. De hecho, la entrada de Ames en Serra do Barbanza fue uno de los acuerdos entre ambos partidos en la negociación por la que el BNG facilitó con su abstención la aprobación de los presupuestos municipales de 2024.

«No estamos conformes con el devenir de la Mancomunidad, ni con la situación en que se encuentra, pero apoyaremos la adhesión de Ames, porque no estamos de acuerdo con el modelo de incineración de Sogama», dice la portavoz del Bloque, Escarlata Pampín.

La portavoz del PP, María Oliva Agra, señala que, aunque su grupo aún no decidió su postura, «no estamos de acuerdo con la adhesión; apostamos por Sogama. No vemos mejoras por ninguna parte en Serra do Barbanza y nos preocupa su tremenda deuda; va a ser más de lo mismo».

La portavoz de Espazo Común, Luisa Feijoo, señala que «nos falta información; no se nos facilitó el estudio de viabilidad de la Mancomunidad ni el estudio sobre el coste que tendría un servicio de recogida de basura asumido por el Concello. Nos preocupa la elevada deuda con FCC y no sabemos tampoco a qué se dedicará finalmente la Mancomunidad». «De momento, estamos más cerca del no que de la abstención», añade.

Respecto a la deuda, el alcalde indica que «asumimos el copago de la deuda vinculada a la prestación del servicio de recogida de basura, pero no a impagos o intereses, pues Ames pagó las facturas en plazo». El edil de Servizos Básicos, Gustavo Nieto, explica que, para el copago de la deuda que sí asume, Ames aportará unos 700.000 € anuales durante diez años, y que la cifra que no asume ronda los 2 millones de euros.

Así, todo apunta a que Ames se sumará como socio de pleno derecho a Brión, Noia, Muros, O Son, Carnota y Lousame, abandonando la figura alegal de cliente, a la que la entidad pondrá fin tras dar un ultimátum a Rois y Pontecesures para que decidan también si entran o no como socios.