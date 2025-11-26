Ames invita a despedir el año en el municipio con Prebadaladas, ‘tardeo’ y una fiesta con servicio de buses

El Ayuntamiento de Ames prepara una celebración especial para despedir el año este 31 de diciembre, con una programación pensada para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de la fiesta sin salir del municipio.

Bajo el lema Este 31 de decembro queda no teu concello… Fin de Ano en Ames!, las dos citas anunciadas se sumarán a las tradicionales Prebadaladas, que se celebrarán, como todos los años, en la plaza consistorial. Tras las Prebadaladas, y en la misma localización, se celebrará de 17.00 a 21.00 horas el denominado tardeo.

Será una propuesta pensada para público de todas las edades, con la intención de crear ambiente festivo desde primera hora de la tarde y fomentar los encuentros entre el vecindario en un espacio seguro y accesible.

Ya entrada la madrugada, tras las campanadas, tendrá lugar una fiesta de Fin de Año que se celebrará en el pabellón de Bertamiráns, de 01.00 a 08.00 horas, dirigida a mayores de 18 años.

Se trata de una de las principales novedades de la programación municipal para este año, con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio nocturno en el propio ayuntamiento.

El alcalde, Blas García, explicó que esta «es una demanda de la juventud de Ames, que se movilizó y nos vino a solicitar ampliar la programación de Fin de Año para poder festejar ese día en su ayuntamiento». «Nosotros estamos encantados de poder responder y esperamos que sea todo un éxito para mantenerla en el tiempo y convertirlo en tradición», añadió.

Limitar los desplazamientos durante la Nochevieja

El regidor amesano también indicó que «este es un modo de limitar los desplazamientos en la noche de Fin de Año para las personas que deseen festejarla, y un modo de aliviar a las familias de la carga que suponen en esa fecha».

Durante esa noche de Fin de Año, el Ayuntamiento habilitará un servicio especial de autobús para facilitar los desplazamientos del vecindario de Ames al evento y garantizar una fiesta segura.

Desde la administración local se invita a toda la ciudadanía a participar de esta celebración pensada para disfrutar en comunidad, con seguridad y sin necesidad de coger el coche.

Toda la información sobre esta programación será revelada por el Gobierno local el próximo lunes día uno.