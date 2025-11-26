POLÍTICA MUNICIPAL
As persoas e o rural, prioridades nos orzamentos de Vimianzo
As contas de 2026 manterán as taxas conxeladas
O Concello de Vimianzo aprobou os orzamentos de 2026, que ascenden a 8.614.900 euros, cos votos a favor do PSdeG-PSOE e a abstención do PP e o BNG.
A alcaldesa, Mónica Rodríguez, definiu o plan como "responsable, realista e profundamente social, pensado para dar resposta ás necesidades dun concello moi extenso, disperso e rural". Asegurou ademais que "a ruta a seguir é clara: as persoas e o rural como prioridade e a estabilidade económica como principio básico de xestión".
Agradeceu "o inmenso e incansable labor de todos os traballadores e traballadoras municipais que fixeron posibles estes orzamentos, pensados para os veciños e veciñas, e que manteñen o Concello sen débedas e coas taxas conxeladas".
Un orzamento social
A partida máis relevante é a de Asistencia Social Primaria, que ascende a 2.183.007 euros, o que representa o 25,3 % do orzamento. Os cálculos están pensados para facer fronte ao Servizo de Axuda no Fogar, políticas de igualdade, programas de conciliación, axudas á natalidade, á emerxencia social e aos apoios ás familias con menos recursos.
"Trátase de programas que non son competencia dos concellos, pero que son necesarios e para nós imprescindibles e prioritarios", manifestou a alcaldesa. "É unha liña que reforzamos moito nos últimos anos, duplicando os investimentos realizados", engadiu.
Aposta polo rural
Máis do 30 % do orzamento destínase a servizos públicos básicos fundamentais para garantir a calidade de vida nas 14 parroquias do municipio. O obxectivo é coidar o territorio e garantir servizos de calidade en todos os lugares.
Nesta liña, para obras e mantemento de infraestruturas viarias resérvase unha partida de 804.870 euros (9,3 %); para a pavimentación de vías públicas e mantemento de camiños 300.965 euros (3,5 %); para o alumeado público destínanse 374.853 euros (4,35 %); para a xestión e tratamento de residuos 764.500 euros (8,9 %); para o abastecemento domiciliario da auga 151.520 euros (1,7 %); para a rede de sumidoiros 65.000 euros; e inclúense tamén as partidas para limpeza viaria, parques e xardíns, para a que se consignan máis 150.000 euros.
Fomento do emprego
Nos orzamentos inclúese unha partida de 240.000 euros para fomentar o emprego e xerar máis oportunidades laborais. Contémplase o mantemento da patrulla durante nove meses para os traballos de limpeza e mantemento e tamén o reforzo da patrulla verde, que se dedica á limpeza de ríos (nos tramos urbanos) e contornas naturais.
Cultura, deporte e educación
Nesta liña inclúense, entre outras accións, 249.235 euros para a promoción cultural e 229.522 para equipamentos culturais e museos; 186.500 euros para festexos e tradicións locais; 367.789 euros para deporte e instalacións deportivas; 146.999 euros para a biblioteca, servizos educativos e apoio escolar; 3.000 para axudas ao comercio e hostalaría; 10.000 para celebrar en Vimianzo o Campionato Nacional de Trial por primeira vez na historia; e 15.000 para levar a cabo un convenio coa UNED.
"É un orzamento que reforza a identidade de Vimianzo. Un orzamento social porque destina máis dun cuarto do total a servizos para as persoas. Un orzamento rural porque inviste máis do 30 % en infraestruturas, limpeza, camiños, augas e servizos básicos. Un orzamento equilibrado, que non ten débeda e que garante estabilidade. E, sobre todo, é un orzamento realista, feito coa consciencia de que temos ingresos limitados, pero cunha clara prioridade: seguir sendo unha referencia en servizos, conciliación e atención ás persoas. Unha aposta polo que somos e o que queremos seguir sendo”, concluíu a alcaldesa, Mónica Rodríguez.
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago: apartamento con plaza de garaje en el Campus Norte por 145.000€
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Martiño Ramos tenía contacto con menores en La Habana: «No solo mujeres, también hombres que no tenían ni 18 años»
- Premio Gallegos del Año | Mabel Loza: «La biotecnología gallega está madura, pero hacen falta empresas tractoras e inversión»