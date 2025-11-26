'Cazan' a un conductor a 181 km/h en un tramo limitado a 90 entre Baio y Vimianzo

El Grupo de investigación y análisis de tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia, ha procedido a la imputación en calidad de “investigado no detenido” de un residente en A Coruña, por circular conduciendo un vehículo a una velocidad de 181 km/h por la carretera VG-15, que une Baio y Santa Irene (Vimianzo), existiendo una limitación de 90 km/h.

Fue sorprendido el pasado 19 de noviembre durante un dispositivo de verificación de velocidad mediante un radar láser. En un primer momento, para los agentes resultó imposible dar alcance al vehículo e identificar a su conductor debido a las adversas condiciones meteorológicas que había en el momento, por lo que se hizo cargo de la investigación el citado grupo de investigación, los cuales, tras las pertinentes averiguaciones, lograron identificar e investigar a su conductor como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

El Código Penal establece, según la Guardia Civil, que "el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años".

Desde la Guardia Civil recuerdan que hay un canal de colaboración sobre hechos delictivos o infracciones en general, en la que toda la gestión de esta información, se trata de forma reservada a través del correo electrónico colabora@guardiacivil.org.