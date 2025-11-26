Cuatro personas detenidas y una investigada por 10 robos en viviendas y locales comerciales en el Deza

La Guardia Civil de Lalín detuvo a tres hombres y a una mujer e investigó a otro varón acusados de pertenencia a grupo criminal y de 10 robos en el interior de viviendas y establecimientos comerciales de la comarca del Deza.

Según ha informado el Instituto Armado, tras el análisis de delincuencia realizado por la Guardia Civil de Lalín, en junio de 2025 detectaron a diferentes personas que estarían cometiendo robos en domicilios y locales de dicha comarca.

Los agentes constataron, en todos los delitos, la misma forma de operar. Así, el grupo vigilaba durante varios días los lugares en los que procedería a robar y controlaba si los locales comerciales tenían sistemas de alarmas o de videovigilancia.

De esta forma, aprovechaban los momentos en los que las personas salían del domicilio y, en el caso de los establecimientos, cuando estaban cerrados al público.

Para acceder al interior, rompían las puertas y ventanas y, una vez dentro, causaban gran desorden e, incluso, daños innecesarios en las estancias u objetos de las viviendas y establecimientos comerciales.

Los robos siempre los realizaban en horario nocturno y los principales objetivos de la banda eran el dinero en metálico y las joyas, aunque sus integrantes también solían sustraer prácticamente todo lo que encontraban al alcance de la mano.

La Guardia Civil esclareció nueve delitos de robo con fuerza y daños en domicilios, que pueden ascender a más de 15.000 euros.

Un juzgado de Lalín decretó este martes para los cuatro detenidos libertad provisional con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.