Desalojan por orden judicial al okupa del chalé de la familia de Rosario Porto en Teo
El hombre vivía en el inmueble desde hacía más de un año
Europa Press
Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Teo han efectuado el desalojo de un okupa que residía desde hace más de un año en el chalé de la familia de Rosario Porto en el que se cometió el crimen de Asunta en el año 2013.
Fuentes conocedoras del desahucio han confirmado a Europa Press que la acción de desalojo ordenada por un juzgado compostelano empezó sobre las 12.30 horas y concluyó poco antes de las 14.00 horas.
Las mismas fuentes han ratificado que el hombre que habitaba en la vivienda colaboró y que el desalojo se produjo "con normalidad y sin incidentes".
En todo caso, tuvieron que actuar lanceros de Protección Civil, dado a que el hombre tenía varios perros, aunque finalmente estos no habrían sido trasladados a la perrera, sino que él mismo se hizo cargo de ellos.
El desahucio se produjo, según las fuentes consultadas, en presencia de la actual propietaria de la vivienda.
Asimismo, además de efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y de Protección Civil de Teo, se desplazó hasta el lugar personal del Juzgado.
