Galicia produce 7 millones de kilos de queso al año

El Pazo de Quián, en Sergude (Boqueixón), acogió la XXVIII Cata de los Quesos de Galicia en la que participaron 31 industrias queseras con un total de 66 muestras.

Estuvieron representadas las DOP Queso tetilla (16 muestras); DOP Arzúa-Ulloa y Arzúa-Ulloa Curado (19 muestras); DOP San Simón de la Costa y San Simón Curado (13 muestras); DOP Cebreiro y Cebreiro Curado en las categorías Cebreiro y Cebreiro Curado (3 muestras entre ambas); Quesos Ecológicos (6 muestras); y Quesos Artesanos de Galicia (9 muestras).

El panel de la cata estuvo integrado por 12 expertos encargados de analizar totalmente a ciegas y de forma minuciosa estas muestras, para pasar a seleccionar las marcas ganadoras.

A la cita se sumó la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, quien puso en valor la pujanza del sector quesero gallego, tanto desde el punto de vista social como económico. Así, destacó que, con datos de 2024, solo las cuatro denominaciones de origen protegidas suman más de medio centenar de queserías en toda Galicia, que producen alrededor de siete millones de kilos de queso al año y que representan un valor económico estimado de más de 58 millones de euros.

Teniendo en cuenta estos datos, la conselleira calificó la producción quesera como «un sector de referencia en el rural gallego, que da valor añadido a nuestro leche y que contribuye de manera muy destacada a crear empleo y riqueza, así como a fijar población». Por eso, subrayó que la Xunta apuesta claramente por iniciativas como las catas, tanto de quesos como de mieles o vinos, «para poner en valor la extraordinaria calidad del producto y sus muchas posibilidades». Porque todas estas producciones, remarcó Gómez, «vienen a reforzar claramente la filosofía de Galicia Calidade que se defiende y fomenta desde la Xunta».