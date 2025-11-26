El legado de Man de Camelle: ¿arte efímero u obra a conservar?

La conservación del museo al aire libre que acoge el legado que aún se conserva del artista alemán Manfred Gnädinger, más conocido como Man de Camelle, vuelve a estar en el candelero y a reabrir el debate entre quienes defienden que se trata de land art (arte efímero) y aquellos que defienden su mantenimiento e incluso la restauración.

Alberto Casal, vecino de Camelle, impulsó a través de la plataforma change.org una campaña de sensibilización y recogida de firmas (que supera ya las 550), en la que además apela a los visitantes para que se pronuncien sobre si creen que «como referente del land art la obra de Man debería dejarse morir y que la naturaleza invada el museo» o si consideran que sus obras «deberían restaurarse inmediatamente, antes de que su pérdida resulte irreparable».

El promotor considera que muchos creen que la obra de Man «es la expresión artística más importante llevada a cabo en Costa da Morte» y por ello «como cualquier obra de arte se debería restaurar y mantener».

Alerta además de que la desaparición de este legado llevará consigo una pérdida de visitas a Camelle y «en consecuencia, pérdidas económicas directas en una zona deprimida y en franca decadencia desde hace años».

Por su parte, la portavoz del PP de Camariñas, Paula Mouzo Mas, presentó en el registro municipal dos ruegos, que trasladará también al pleno municipal.

Señala que, aunque en mayo de 2024, «o goberno local manifestou que non tiñan prevista ningunha medida na Casa Xardín de Man de Camelle, un ano despois volvemos solicitar que se adopten as medidas necesarias para evitar a desaparición do seu legado artístico e do atractivo cultural e turístico que supón o seu espazo natural de creación: a casa e a súa contorna».

Diseñar una hoja de ruta

Por ello, propone que se cree una comisión municipal para estudiar las medidas a llevar a cabo, «e pedimos que a Alcaldía convoque unha xunta de portavoces ou comisión informativa para deseñar unha folla de ruta».