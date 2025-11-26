Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Invierten 40.000 euros en reformas de tres locales sociales de Oroso

Las asociaciones vecinales beneficiadas fueron Santa María de Deixebre y Sanamede, así como el colectivo Mulleres Rurais Loitadoras de Oroso

Natalia Prieto con el alcalde de Oroso, Álex Doval, visitando uno de los locales.

Natalia Prieto con el alcalde de Oroso, Álex Doval, visitando uno de los locales. / Cedida

El Correo Gallego

Oroso

Los locales sociales de las asociaciones vecinales Santa María de Deixebre y Sanamede, y de Mulleres Rurais Loitadoras de Oroso fueron mejorados con una inversión de casi 40.000 € gracias al Plan específico de acción comunitaria de la Xunta.

El colectivo vecinal de Santa María de Deixebre recibió cerca de 15.000 € , de los que 12.000 se destinaron a obras en las instalaciones y unos 2.900 a la adquisición de equipamiento.

En el caso de la asociación Sanamede, recibieron una ayuda de 12.000 € que sirvió para resolver deficiencias como la falta de agua caliente, así como para instalar un termo, construir una rampla de acceso y otras finalidades.

La asociación Mulleres Loitadoras de Oroso obtuvo también 12.000 € para evitar humedades, construir una rampla y realizar cambios en la iluminación y la carpintería exterior.

