Invierten 40.000 euros en reformas de tres locales sociales de Oroso

Los locales sociales de las asociaciones vecinales Santa María de Deixebre y Sanamede, y de Mulleres Rurais Loitadoras de Oroso fueron mejorados con una inversión de casi 40.000 € gracias al Plan específico de acción comunitaria de la Xunta.

El colectivo vecinal de Santa María de Deixebre recibió cerca de 15.000 € , de los que 12.000 se destinaron a obras en las instalaciones y unos 2.900 a la adquisición de equipamiento.

En el caso de la asociación Sanamede, recibieron una ayuda de 12.000 € que sirvió para resolver deficiencias como la falta de agua caliente, así como para instalar un termo, construir una rampla de acceso y otras finalidades.

La asociación Mulleres Loitadoras de Oroso obtuvo también 12.000 € para evitar humedades, construir una rampla y realizar cambios en la iluminación y la carpintería exterior.