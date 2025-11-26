Sigüeiro celebra su Black Friday más solidario para apoyar a los niños con cáncer
El evento tendrá lugar en la Avenida Compostela, 12, los días 28, 29 y 30 de este mes
Los fondos recaudados irán destinados a ASANOG (Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia)
Sigüeiro se convertirá en un punto de encuentro solidario de viernes a domingo con la celebración del Black Friday Solidario, una iniciativa que ofrecerá juguetes de segunda mano a precios simbólicos para recaudar fondos destinados a ASANOG (Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia).
El evento tendrá lugar en la Avenida Compostela, 12, el mismo local en el que en abril de 2024 ya se celebró una exitosa tienda solidaria a favor de la asociación. En esta ocasión, y con la vista puesta en las próximas fiestas navideñas, el espacio se transformará en una tienda repleta de juguetes para todas las edades, gustos y formatos, desde juegos educativos hasta muñecos, puzzles, libros y artículos creativos.
Horario de 11.00 a 20.00
La tienda estará abierta los días 28, 29 y 30 en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas. Los precios serán populares con el fin de "facilitar el acceso a estos juguetes y, al mismo tiempo, recaudar fondos que permitan a ASANOG continuar acompañando cada día y de manera gratuita a las familias que afrontan un cáncer infantil en Galicia", indican desde la organización. Este apoyo incluye acompañamiento psicológico, social, educativo, ocio terapéutico y otras iniciativas esenciales para mejorar su calidad de vida.
Este Black Friday Solidario coincide con otra de las actividades organizadas por la entidad: un respiro familiar en Gandarío, que tendrá lugar ese mismo fin de semana, una acción orientada a ofrecer espacios de descanso y desconexión a las familias atendidas.
ASANOG anima "a toda la ciudadanía a visitar la tienda solidaria, colaborar y dar una segunda vida a los juguetes, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar el bienestar de niñas, niños y adolescentes que están pasando por esta enfermedad".
