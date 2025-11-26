INFRAESTRUTURAS
Zas inviste 158.000 euros na mellora de camiños rurais
Na Costa da Morte 16 concellos recibiron 1,1 M€ de axudas da Xunta
A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada do alcalde, Manuel Muíño, supervisou en Zas as melloras de viarios municipais acometidas ao amparo do Plan Camiña Rural 25-26 cun investimento de máis de 158.000 €.
Na convocatoria 25-26, Zas conta cunha asignación de máis de 80.000 € para mellorar a capa de rodadura do acceso a Meanos.
Ademais, no marco da convocatoria 2024-2025, contou con máis de 78.000 euros, e mellorou a capa de rodadura dos camiños de Pudenza, Brandomil e Gomarís. Para executar estas actuacións o Concello xa recibiu un anticipo do 100% da cantidade aprobada para este ano e solicitou a prórroga ata o 11 de decembro para executar esta partida.
Na provincia da Coruña reciben estes apoios 86 concellos por un importe de máis de 5,5 millóns de euros, e na Costa da Morte disporán destas axudas 16 concellos, por valor de 1,1 M€.
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago: apartamento con plaza de garaje en el Campus Norte por 145.000€
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Martiño Ramos tenía contacto con menores en La Habana: «No solo mujeres, también hombres que no tenían ni 18 años»
- Premio Gallegos del Año | Mabel Loza: «La biotecnología gallega está madura, pero hacen falta empresas tractoras e inversión»