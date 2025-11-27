Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de Padrón recauda casi 1 millón de euros en recibos atrasados del mercado dominical

El Ejecutivo local vincula estos retardos al "deixamento e a falta de xestión do anterior equipo de goberno do Partido Popular"

Un puesto de venta de vegetales del mercado dominical padronés.

Un puesto de venta de vegetales del mercado dominical padronés. / Cedida

El Correo Gallego

Padrón

En el último año, el Ayuntamiento de Padrón ha logrado recuperar cerca de 1 millón de euros correspondientes a los recibos del mercado dominical que permanecían sin cobrar desde hace años. Estos atrasos acumulados, aseguran desde la Administración local, "foron consecuencia directa do deixamento e da falta de xestión do anterior equipo de goberno do Partido Popular, que mantivo practicamente paralizada a tramitación destes expedientes".

El ejecutivo liderado por Anxo Arca defiende que desde su llegada al mando en 2023, una de sus prioridades fue "poñer ao día a administración municipal, desbloqueando numerosos procedementos que levaban tempo sen tramitar e que estaban a prexudicar tanto ás arcas municipais como ao funcionamento ordinario dos servizos públicos".

El edil de Mercados, Luis Mariño, destaca que "esta importante recuperación económica é froito dun traballo rigoroso e constante para normalizar a situación que nos atopamos e que permite unha mellora a futuro no funcionamento". Por otro lado, el regidor subraya que "era necesario actuar con responsabilidade e ordenar unha situación que acumulaba anos de atrasos".

El goberno actual manifesta además que "o mercado dominical de Padrón é o máis grande de Galicia e un dos motores económicos e sociais máis importantes do municipio", y valora que: "o deixamento na xestión dun sector que máis dinamiza o noso concello amosa o estado no que se atopaba a administración anterior".

