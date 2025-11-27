El Concello de Padrón recauda casi 1 millón de euros en recibos atrasados del mercado dominical
El Ejecutivo local vincula estos retardos al "deixamento e a falta de xestión do anterior equipo de goberno do Partido Popular"
En el último año, el Ayuntamiento de Padrón ha logrado recuperar cerca de 1 millón de euros correspondientes a los recibos del mercado dominical que permanecían sin cobrar desde hace años. Estos atrasos acumulados, aseguran desde la Administración local, "foron consecuencia directa do deixamento e da falta de xestión do anterior equipo de goberno do Partido Popular, que mantivo practicamente paralizada a tramitación destes expedientes".
El ejecutivo liderado por Anxo Arca defiende que desde su llegada al mando en 2023, una de sus prioridades fue "poñer ao día a administración municipal, desbloqueando numerosos procedementos que levaban tempo sen tramitar e que estaban a prexudicar tanto ás arcas municipais como ao funcionamento ordinario dos servizos públicos".
El edil de Mercados, Luis Mariño, destaca que "esta importante recuperación económica é froito dun traballo rigoroso e constante para normalizar a situación que nos atopamos e que permite unha mellora a futuro no funcionamento". Por otro lado, el regidor subraya que "era necesario actuar con responsabilidade e ordenar unha situación que acumulaba anos de atrasos".
El goberno actual manifesta además que "o mercado dominical de Padrón é o máis grande de Galicia e un dos motores económicos e sociais máis importantes do municipio", y valora que: "o deixamento na xestión dun sector que máis dinamiza o noso concello amosa o estado no que se atopaba a administración anterior".
