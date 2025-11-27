Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Deputación inviste 80.000 € na renovación da ponte de Carboeiro

A obra mellorou a capacidade de paso, a drenaxe da contorna e a seguridade peonil

Cristina García e Álex Doval, no centro á dereita, revisaron os resultados da obra.

A deputada provincial de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García, visitou Oroso para comprobar o resultado da nova ponte sobre o río Carboeiro. Esta actuación, rematada este mes de novembro, recibiu un financiamento de algo máis de 80.000 euros da Deputación da Coruña, ao abeiro do Plan Único.

A obra consistiu na substitución da antiga ponte por unha infraestrutura máis moderna, segura e adaptada ás necesidades actuais, mellorando a capacidade de paso, a drenaxe da contorna e a seguridade tanto de peóns como de vehículos agrícolas e residentes.

A deputada e o alcalde de Oroso, Álex Doval, desprazáronse ata ao lugar de Berdomás, na parroquia da Gándara, onde se executou esta intervención, «moi demandada pola veciñanza», explicou Cristina García.

Durante a visita, a representante provincial destacou o papel decisivo do Plan Único como ferramenta estratéxica para garantir financiamento estable e autonomía municipal. No caso concreto de Oroso, no período 2017-2024 recibiu algo máis de 7,6 millóns do Plan Único e 1,4 no presente ano 2025.

A deputada subliñou que este volume de recursos «demostra a forza do programa como instrumento clave» da Deputación, «un modelo que está permitindo modernizar infraestruturas, mellorar servizos e equilibrar o territorio».

Ademais, lembrou que o obxectivo é asegurar que todos os concellos, independentemente do seu tamaño, «conten con recursos suficientes para planificar e executar obras prioritarias».

