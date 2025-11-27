Un estudio revela en A Estrada los obstáculos que sufren las mujeres migradas al reparar casos de violencia de género

Integrantes de Movemento pola Paz Galicia, a través de su Área de Mulleres, expusieron en A Estrada el resultado del proyecto Migradas II: Reparación de las Violencias de Género, una iniciativa consistente en la realización de varios grupos de mujeres en los que se trabajó el acceso a la información en distintos ámbitos.

Uno de estos grupos se organizó en el Ayuntamiento de A Estrada, abordando con las participantes cuestiones como recursos sociales, sanitarios y educativos; orientación laboral; asesoría jurídica; y prevención e identificación de las violencias de género.

Migradas II es un estudio que analiza cómo viven las mujeres migradas los procesos de reparación frente a las violencias de género y qué obstáculos siguen impidiendo que estos derechos se materialicen en su vida cotidiana. Tras las intervenciones realizadas, se recopiló información de las participantes, elaborando un estudio que combina cuestionarios y aportaciones de los grupos y fuentes secundarias.

Un proceso marcado por el "miedo" y la "necesidad"

Según explican las integrantes del Área de Mulleres e Movemento pola Paz Galicia, el proceso de reparación que viven las supervivientes de violencia de género "transcorre entre o medo e a necesidade", y un aspecto como la migración se ve "condicionado pola violencia estrutural e a exclusión institucional".

Su investigación reveló también "importantes barreiras no acceso a recursos de vivenda, apoio económico, atención psicolóxica e, no ámbito xurídico, no proceso de denuncia e nas medidas de protección". Estos elementos, señalan, "determinan as súas posibilidades reais de reparación, nun contexto marcado pola desigualdade no acceso aos dereitos".

Las participantes apuntan que estas desigualdades "adoitan estruturarse arredor de variables como a situación administrativa, a presenza de fillos e fillas ou mesmo a capacidade de insistir e saber moverse” en el sistema.

“O informe conclúe que é necesario transformar os marcos de intervención, flexibilizar os itinerarios, garantir condicións materiais dignas e revisar as lóxicas institucionais que perpetúan desigualdades”, indican.