TRÁFICO
Heridos graves un joven y una menor en un accidente en Carballo
La Guardia Civil investiga las circunstancias de lo sucedido
J. M. Ramos / E. P.
Un hombre, de 28 años, y una menor han resultado heridos graves tras sufrir un accidente en Carballo, del que se tratan de esclarecer las circunstancias. Los hechos se produjeron en torno a las 14.00 horas de este jueves en el barrio de Monte do Carme y, según apuntan algunas fuentes, pudo tratarse de un accidente moto.
No obstante, ambas personas fueron trasladadas, en un primero momento, al PAC de Carballo, se desconoce si por familiares u otros particulares. Una vez allí y tras ser atendidos por profesionales sanitarios, fueron trasladados al Complejo Hospitalario de A Coruña.
El varón presenta diversos golpes y contusiones y está ingresado en la UCI con pronóstico grave.
La central de emergencias recibió la alerta por los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que informaron de que movilizaban el helicóptero medicalizado con base en Santiago.
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, se hizo cargo de la investigación para esclarecer los hechos.
