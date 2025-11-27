A Estrada lídera el 'carsharing' rural en España: "é o municipio con máis quilómetros percorridos"

El carsharing (la práctica de compartir coche) ya es una costumbre para muchos estradenses. La alcaldesa en funciones, Amalia Goldar, el gerente de Hyupersa, Sergi Sánchez, y el agente de Hyundai en A Estrada, Víctor Louzao, presentaron este mediodía un nuevo vehículo para el programa Vive, un servicio de carsharing rural con el que A Estrada se está consolidando como "o municipio de España con máis quilómetros percorridos, e con diferencia", según Sánchez.

El representante de Hyuperesa también aportó que en estos momentos son más de 300 los usuarios registrados en el municipio para utilizar este automóvil eléctrico de forma compartida. "Na Estrada os usuarios non só se manteñen senón que van subindo paulatinamente". "Iso demostra que é un sistema que funciona e que é de utilidade para os veciños", añadió.

60.000 km anuales

El tiempo medio de reserva del vehículo varía en función del tipo de usuario, habiendo ciudadanos que solicitan acceder al coche para usarlo una o dos horas y otros que lo utilizan durante toda la jornada. La alta demanda hace que el servicio no esté lejos de los 60.000 kilómetros anuales.

Sánchez destacó que para los habitantes de A Estrada, "esta sexa unha opción de mobilidade eficiente e ecolóxica 100% para facer as súas xestións do día a día". Por otro lado, Goldar reconoció la satisfacción del gobierno local con este programa para facilitar que los vecinos que lo necesiten tengan este vehículo a su disposición “todos os días do ano”. "Ademais de dar esta facilidade fomentamos o uso do coche eléctrico, algo que tamén me parece importante", señaló la regidora en funciones.

¿Cómo usarlo?

Para utilizarlo es necesario darse de alta en la aplicación Vive Hyundai, completando el cuestionario y aportando la documentación requerida. En cuanto a la tarifa por uso, es de 5 euros por hora, con un precio máximo de 20 euros en el caso de que el usuario lo alquile para todo el día.