Máis de cen carballeses amplían coñecementos coa Universidade Sénior

A UDC confirmou que no 2026 celebrarase a cuarta edición

Visita ao castro de Elviña do alumnado da Universidade Sénior.

Visita ao castro de Elviña do alumnado da Universidade Sénior. / C. Carballo

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Máis de cen carballeses e carballesas participaron nun novo programa formativo da Universidade Sénior enmarcado no Programa de Democratización do Coñecemento da UDC.

Logo do relatorio sobre Educación para a saúde desde o exercicio terapéutico, que impartiu a profesora da UDC Isabel Raposo Vidal, recibiron os seus diplomas. Na entrega participaron o alcalde, Daniel Pérez; a concelleira de Educación e Terceira Idade, Mar Eirís, a propia Isabel Raposo e tamén a adxunta á dirección da Universidade Sénior, Susana Iglesias, que xa anticipou que no 2026 haberá unha cuarta edición do Programa de Democratización do Coñecemento.

O alcalde, Daniel Pérez, e a concelleira Maruxa Suárez, á dereita, no acto de clausura.

O alcalde, Daniel Pérez, e a concelleira Mar Eirís, á dereita, no acto de clausura. / C.

O rexedor destacou a elevada demanda que ten este programa formativo para maiores de 50 anos promovido pola Universidade da Coruña, e expresou o seu desexo de que fose de interese e de proveito para os participantes. Agradeceu ademais a estreita colaboración que veñen mantendo UDC e Concello de Carballo nos últimos anos, e que se materializa non só nesta actividade, senón tamén en moitas outras propostas.

As actividades remataron con visitas culturais á Coruña. Repartidos en dous grupos, os alumnos e alumnas coñeceron o castro de Elviña e o Museo Arqueolóxico e Histórico, que ten a súa sede no castelo de San Antón.

