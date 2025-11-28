Ames achégase á igualdade e alza a voz contra a explotación sexual e a trata
Na apertura dunhas xornadas, o alcalde reivindicou a abolición da prostitución
A actriz, escritora e activista Mabel Lozano alertou das diversas formas de captación de mulleres
A casa da cultura do Milladoiro (Ames) acolleu este venres as XV Xornadas Achégate á igualdade, que este ano tiveron como lema Nin mercadoría nin silencio: xornadas contra a trata e a explotación sexual.
Na inauguración, o alcalde, Blas García, dixo que «xa é necesario que haxa unha lei sobre a abolición da prostitución e contra a trata de persoas».
A edil de Educación, Beatriz Martínez, destacou este foro como «un espazo de reflexión, aprendizaxe e compromiso para analizar o sistema de prostitución, comprender os mecanismos da trata e reivindicar os dereitos, a dignidade e a liberdade das mulleres que sofren esta violencia».
A deputada provincial de Política Social, Mar García, puxo en valor «o traballo que se realiza nos Centros de Información á Muller dos concellos na loita contra a violencia de xénero e para informar das actividades e técnicas que existen para combatela».
A continuación tiveron lugar distintos obradoiros e faladoiros. Mabel Lozano (escritora, directora de cinema, actriz e activista contra a trata e a explotación sexual de mulleres) expuxo 9 campañas de concienciación e un documental dun caso real (co que gañou un premio Goya) nos que se tratan as diferentes formas nas que as mulleres son captadas.
«A través da pornografía, as redes sociais ou plataformas como OnlyFans prométense ingresos fáciles a cambio de prácticas aparentemente liberalizadoras para as mulleres, pero que rematan por ser unha trampa con difícil escapatoria para as vítimas», dixo.
Ademais, abordou a problemática da pornografía entre os rapaces máis novos, ante o seu fácil acceso e a súa capacidade para desenvolver condutas violentas e de poder sobre as mulleres.
«Dende 2010, en España rexistráronse máis de 120 manadas. O porno é un incentivo á prostitución», sinalou Mabel Lozano.
Silvia Pérez (investigadora social especializada en violencia de xénero e cofundadora da rede galega contra a trata) e Llerena Pedrozo (escritora e produtora audiovisual e teatral)analizaron o relato hexemónico e dominante ao redor da prostitución e a trata sexual, sacando a colación o problema da violencia cultural e estrutural, «moi difícil de detectar e que xera máis perigo, incluso, que a violencia directa», explicaron.
