Ames dará benvida ao Nadal co acendido do alumeado o 4 de decembro
Haberá un concurso que premiará con 50 euros ás dúas persoas coa mellor vestimenta relacionada coa festividade
Ames dará benvida ao Nadal o vindeiro xoves, 4 de decembro, a partir das 17.45 horas, na praza do Concello, en Bertamiráns, coa celebración do tradicional acto de acendido das luces de Nadal. O evento estará acompañado da música de 50 alumnos e alumnas da Escola Municipal de Música e membros dos coros de Bertamiráns e do Milladoiro do programa Amessán.
Ademais, como de costume, os presentes poderán gozar da degustación gratuíta de chocolate con churros. Cabe sinalar que manterase en incógnito a identificación das persoas encargadas de premer o botón de acendido do alumeado ata o momento do propio acto. As luces estarán en funcionamento en horario de 18.00 a 02.00 horas dende este xoves, 4 de decembro, ata o día 6 de xaneiro (incluído).
Máis de 140 elementos decorativos
Instaláronse máis de 140 elementos decorativos para iluminar prazas e rúas por todo o termo municipal. En cada parroquia do rural colocouse como mínimo un elemento decorativo. Entre ditos elementos hai máis de 100 arcos decorativos e outros elementos decorativos.
Na presentación do acto, o presidente de Xuntanza de Empresarios de Ames, Ramón Cordido, explicou que "despois do acendido virán moitas actividades. A próxima semana XEA e o Concello presentaremos o concurso Ilumina o teu sorriso, que ten bastante que ver, precisamente, con este acendido do alumeado de Nadal".
Certame de vestimenta de Nadal
Outra das novidades deste ano é que se vai realizar un concurso entre as persoas que acudan con prendas e accesorios propios do Nadal como xerseis, diademas, bufandas, gorros, etc. Os presentadores do acto, Marta Alonso e Pablo Reboleiro, serán os encargados de elixir as dúas persoas mellor caracterizadas. As persoas levarán un vale de 50 euros para gastar nos comercios adheridos á Xuntanza de Empresarios de Ames.
- El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- ¿Vas al concierto de Fito & Fitipaldis en Santiago? Cortes, desvíos y recomendaciones de tráfico para este sábado
- Las elecciones de la USC se cuelan en el conflicto de Medicina: tres candidatas apoyan a la facultad
- Nuevo viaje por los tesoros ocultos de Compostela
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Extrabajadores de Tórculo lanzan un proyecto: «Moitos clientes eran familia»
- Una docuserie destripa un crimen encargado por un empresario de Santiago