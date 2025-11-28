De cliente a socio de pleno derecho: Ames entra en Serra do Barbanza con voz y voto
El BNG apoyó la propuesta del Gobierno, subrayando su compromiso con la entidad
«As nosas demandas atendéronse: iso fainos crer», dijo Nieto
Finalmente no hubo sorpresas y, tal y como adelantó este diario, el pleno de la Corporación municipal de Ames aprobó la adhesión del Concello a la Mancomunidad Serra do Barbanza, como miembro de pleno derecho, con los votos a favor de PSOE y BNG y en contra de PP y Espazo Común.
El edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, dijo que Ames da elpaso toda vez que la entidad atendió «demandas que presentamos hai máis de tres anos, como a creación dun cadro de persoal, a xestión centralizada das taxas dos concellos, o plan de pago da débeda con FCC, novos orzamentos e inicio da redacción dos pregos para unha nova licitación do servizo de recollida do lixo». «Todo isto fainos crer na Mancomunidade», añadió.
Luisa Feijóo (Espazo Común) señaló que «non nos parece que teñamos que aceptar unha débeda de 9 M€ sen antes polo menos pelexala».
La portavoz del BNG, Escarlata Pampín, quiso dejar claro el «incuestionable compromiso e aposta do BNG pola Mancomunidad», pero añadió que «o total abandono por parte da Xunta de Galicia e tamén o interese do Ministerio de acabar co modelo húmido-seco levounos a esta situación».
Oliva Agra (PP) criticó la calidad del servicio de la recogida de basura y dijo que «hai tempo que denunciamos que moitos contedores, sobre todo no rural, atópanse rotos e moi sucios».
