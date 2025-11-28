CIENCIA
Investigadores da UDC e alumnos de Carballo avalían o cambio climático
As análises no río Anllóns confimaron a súa "boa saúde"
A concellería de Innovación de Carballo, que dirixe Iván Andrade, no marco do convenio asinado co Grupo de Investigación en Cambio Ambiental (Grica) da Universidade da Coruña, promoveu un obradoiro sobre a saúde do Anllóns no que participou alumnado do IES Alfredo Brañas. Os estudantes recolleron mostras no propio río e analizáronas no laboratorio.
As conclusións foron moi esperanzadoras, xa que non se detectaron problemas de contaminación na canle.
A maiores avaliaron, coa colaboración do IES Parga Pondal, as consecuencias do cambio climático, a través de tres sesións divulgativas. Armand Hernández, investigador do departamento de Física e Ciencias da Terra da UDC e membro do Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía, abordou a realidade climática actual dende unha perspectiva rigorosamente científica e cun enfoque divulgativo pensado para o alumnado.
O obxectivo foi desmontar ideas baseadas en opinións ou crenzas persoais e lembrar que o estudo do clima depende da análise conxunta de variables e metodoloxías científicas contrastadas. Durante as sesións trataron cuestións como o papel das placas tectónicas, os volcáns, as emisións de dióxido de carbono e o metano, entre outros factores.
