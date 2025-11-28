Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investimentos de récord e impostos conxelados no 2026 en Oroso

O Concello non subirá as taxas do lixo nin da auga

Sesión plenaria de Oroso na que se aprobaron os orzamentos de 2026.

José Manuel Ramos Lavandeira

Oroso

O pleno do Concello de Oroso aprobou os orzamentos de 2026 por un total próximo aos 9 millóns de euros. Unhas contas que, segundo o alcalde, Álex Doval (PP), caracterízanse por "un equilibrio orzamentario estrito, sen incrementar débeda nin gasto corrente".

Ademais, non se subirán impostos municipais nin tampouco a taxa do lixo. O Concello asumirá o incremento de tarifas externas, como a da auga, evitando que repercutan nos petos das familias.

Por outra banda, 1,9 millóns de euros adicaranse a investimento real, o que supón un incremento do 21% respecto ao ano anterior, de xeito que "un de cada cinco euros do orzamento destinaranse a investimento, un esforzo extraordinario para un municipio da nosa dimensión", afirmou o rexedor.

As actuacións previstas centraranse na mellora e posta en valor dos espazos públicos, na modernización das infraestruturas municipais, e na cohesión social e participación cidadá.

Son uns orzamentos que, segundo o goberno local, "responden a un modelo de vila moderna, sostible e centrada nas necesidades reais da veciñanza". O alcalde subliñou que "son unhas contas responsables, equilibradas e pensadas para seguir transformando Oroso e protexer ás familias".

Coas achegas pendentes da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña para proxectos xa comprometidos, o volume total de investimento no municipio superará os 3,3 millóns de euros, converténdose nun dos exercicios con maior capacidade inversora da última década.

Plan Estratéxico de Subvencións

A Corporación tamén aprobou por unanimidade o Plan Estratéxico de Subvencións 2025–2027 e o POS Adicional de Gastos Sociais, reforzando o compromiso municipal co tecido asociativo, as familias e os colectivos máis vulnerables.

Por outra banda, as tres mocións presentadas polos grupos municipais foron aprobadas, dúas do PP e outra do PSOE, coincidindo todas na necesidade de instar ás administracións competentes a reforzar investimentos, servizos e infraestruturas en Oroso, garantindo unha mellor resposta ás demandas cidadás.

O goberno de Oroso valora "positivamente o ton da sesión" e destaca que "estes acordos permiten continuar avanzando na boa dirección, cun modelo de xestión responsable, eficaz e centrado no interese xeral".

