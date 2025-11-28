ACTIVIDADES
Un mercadillo y un centro de ocio en la Navidad en Cee
La alcaldesa destaca la unión de cultura, familia y tradición
El Ayuntamiento de Cee da la bienvenida a una Navidad cargada de emoción, cultura y espíritu comunitario. Unas fiestas que, un año más, «convierten la villa en epicentro comarcal y llegan con importantes novedades: un mercadillo de Navidad en el renovado mercado municipal y un centro de ocio para los más pequeños», afirmó la alcaldesa, Margarita Lamela, durante el acto de presentación de la programación.
El viernes 5 de diciembre, a las 19.00 horas, la Plaza 8 de Marzo se inundará de luz con la inauguración oficial de la Navidad ceense. Desde las 17.30 horas las familias podrán disfrutar de una tarde festiva con hinchables, chocolatada, sorpresas y el espectáculo A bailar en Navidad, de Animar-T.
Del 22 de diciembre al 6 de enero el polideportivo municipal se transformará en un centro de ocio que ofrecerá hinchables navideños y un tren infantil.
Por su parte, el auditorio acogerá una programación que combina teatro, música, magia y propuestas para todas las edades. Están programados los espectáculos Inherente, de Marcos Waldemar; Nube, nube, sol, de Teatro ó Cubo; En carne viva, de Bengala Teatro Físico; Aquí non paga ninguén, por la Escuela Municipal de Teatro; Las divas del K-Pop; Cantaxogos de Migallas Teatro; y la gala del Club Arte e Movemento.
Además, Cee acogerá la Gala del Deporte del X Circuito Correndo pola Costa da Morte, un certamen de villancicos y el festival de Navidad de la Escuela de Música.
