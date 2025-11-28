«La historia del Camino no se puede entender sin Padrón»

Manuel Garrido es el autor de la Guía de Padrón, obra que el pasado mes de octubre estrenó su segunda edición. Natural de Segovia, el origen de su estrecha relación con el municipio se remonta al año 1992, cuando trabajando para el programa Xacobeo de la Xunta lo destinaron al refugio donde terminaría forjando su vida. «Vi las posibilidades de la villa y caí enamorado, luego traje a mi familia conmigo y hemos vivido aquí desde entonces».

Según el historiador y peregrino, el objetivo principal de este libro, financiado con subvenciones de la Consellería de Cultura y del propio Concello, reside en «dar a Padrón la atención que debe tener dentro de la tradición Xacobea, ya que esta no se entendería sin Padrón».

Explica además que, «resulta preocupante que, en muchos casos, esta localidad sea concebida por personas y administraciones como una simple parada del Camino Portugués, cuando va mucho más allá». La historia del Camino de Santiago, añade, «no se puede entender sin Padrón».

Tras sus primeras investigaciones, Garrido fue nutriéndose de la riqueza patrimonial de la villa, sus curiosas historias y su vínculo ligado a importantes figuras culturales y religiosas, por lo que en 2017 tomó la decisión de crear una obra que aglomerase todo esto para conocimiento de todos. «Pensé que debía actualizar y completar toda la información que había recogido y eso hice. Dos años después, en 2019, sacamos la primera edición y fue todo un éxito», señala.

Estas páginas llenas de curiosidades, fotografías y mapas sobre este histórico enclave de la comunidad gallega, albergan datos sobre algunos de los aspectos más emblemáticos de esta ruta jacobea: los escritores Camilo José Cela y Rosalía de Castro, el paraje de Santiaguiño do Monte, y su más que conocida gastronomía con los pimientos de Herbón...

Para el segoviano, la hermosura de la capital del Sar no tiene límites. «¿De qué villa de 8.000 habitantes se puede sacar una guía de más de 100 páginas?», plantea entre risas. «Hacer el Camino y no parar en Padrón es dejarlo incompleto», afirma .