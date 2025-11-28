NADAL
Segunda Papanoelada Cicloturista en Arzúa
Será o 21 de decembro e terá un percorrido de 21 quilómetros
Arzúa prepara o regreso da Papanoelada Cicloturista, unha actividade que se consolidou na programación do Nadal tras a excelente acollida do público na súa primeira edición en 2024.
A cita, organizada pola Concellería de Turismo, terá lugar o domingo 21 de decembro e apostará de novo por combinar deporte, dinamización social e ambiente festivo nas rúas da vila.
A xornada dará comezo ás 10.00 horas coa saída da ruta principal desde a Praza de Galicia. Será un percorrido de vinte quilómetros pola contorna do municipio, pensado para quen queira gozar da práctica ciclista nun ambiente festivo propio destas datas.
Posteriormente, ás 12.15 horas, desenvolverase unha xincana de oitocentos metros destinada á participación da cativada e de todas aquelas persoas que prefiran unha actividade máis suave, co obxectivo de que a Papanoelada estea aberta a distintos niveis e idades.
A Concellería de Turismo anima a participar vestindo traxe de Papá Noel ou incorporando algún elemento decorativo vinculado ao Nadal, procurando recrear de novo a marea vermella que se converteu na imaxe desta iniciativa.
Ao remate das rutas, ofrecerase chocolate quente con churros e biscoito na Praza de Galicia para todos os participantes, como agradecemento pola súa asistencia. Tamén se realizará o sorteo dunha cesta de Nadal composta por produtos típicos destas datas.
A xornada estará amenizada por un DJ, que se encargará de poñer a ambientación musical durante todo o desenvolvemento da actividade.
As inscricións son gratuítas e poden formalizarse enviando un correo electrónico a nadalarzua@gmail.com
A concelleira de Turismo, Begoña Balado, lembra que “o ano pasado a resposta foi extraordinaria e superou calquera expectativa, consolidando unha actividade que naceu para quedar. Este Nadal queremos volver vivir unha xornada inesquecible, porque non hai mellor maneira de celebralo que pedalear pola nosa vila, gozar da nosa contorna e compartir sorrisos. Desde os máis pequenos ata os maiores, todos teñen o seu espazo nesta cita”.
Con esta nova edición, a Concellería de Turismo reafirma o seu compromiso con actividades que consolidan Arzúa como un destino verde, que aposta pola promoción do seu territorio e pola dinamización social, proxectando unha vila acolledora, dinámica e chea de vida durante todo o ano.
