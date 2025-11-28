AXUDAS
A Xunta rescata sete empresas de base tecnolóxica sen financiamento estatal
Unha delas é Binarial Automatización e Robótica, de Ames
O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitou en Ames Binarial Automatización e Robótica, empresa beneficiaria do programa de Recuperación da excelencia Neotec. Con esta liña, a Xunta de Galicia rescata proxectos de sete empresas de base tecnolóxica de recente creación que non lograron financiamento en convocatorias estatais, o que permite deste modo a súa viabilidade e crecemento.
A referida compañía de Ames desenvolve tecnoloxías de automatización e robótica para optimizar procesos industriais no sector da automoción e na industria da alimentación mediante intelixencia artificial. Grazas a este apoio, a firma prevé incorporar un novo investigador posdoutoral, que se sumará aos nove traballadores que desenvolven o seu labor actualmente nas sedes de Padrón e Ames.
Binarial, que xa ten participado na aceleradora de innovación Business Factory Auto e na convocatoria Fábrica intelixente e sustentable do Goberno autonómico, ten como produto estrela o robot autónomo móbil Troo, deseñado para mellorar a loxística interna das fábricas, especialmente na industria da automoción.
Tamén recibiron axudas as empresas compostelás Diversa Tecnhologies, S. L., que desenvolve o proxecto Nanosistemas lipídicos para o transporte e liberación intracelular de ácidos nucleicos para unha terapia xénica en enfermidades raras, e Health Biolux, S.L., que traballa na creación dunha bioimpresora baseada nun proxector de luz dixital, cun novidoso cabezal que permita unha alta resolución de 10 a 50 micras.
A lista de beneficiarias complétana ODS Protein, de O Porriño; Aguia Analítica Avanzada, S. L., de Oleiros; Auvi Smart Electric S. L., de San Cibrao das Viñas; e Neventech, de Sada.
Cun investimento de 1,6 M€ cofinanciados pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027, esta iniciativa mobiliza en total 2,67 M€ en proxectos excluídos por insuficiencia de crédito do programa estatal do Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación (CDTI). "Por iso desde Galicia as rescatamos con esta liña para garantir que poidan seguir adiante", sinalou o titular de Ciencia da Xunta, que estivo acompañado pola directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo.
Román Rodríguez puxo en valor esta liña de axudas que está incluída "no paquete Activa I+G+i que lanzamos o pasado verán para apoiar a colaboración entre empresas e a transferencia efectiva de resultados, ao que destinamos preto de 53 M€ a través de catro grandes convocatorias".
Apoio a 35 empresas con 11,7 M€
A través de Neotec, a Xunta leva apoiado a 35 empresas cun orzamento de 11,7 M€ desde o 2021, co que se financian máis de 220 postos de traballo. Deste xeito, promóvese o crecemento das mellores firmas de base tecnolóxica na nosa Comunidade co obxectivo de converter a Galicia en rexión de referencia para impulsar startups innovadoras.
