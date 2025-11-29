TRÁFICO
Dous accidentes provocados por xabarís en Ames
Os sinistros, sen feridos, tiveron lugar en Pousada
Os voluntarios de Protección Civil de Ames viviron una axitada noite do venres, debido a varios accidentes de tráfico acontecidos entre as 19.00 e as 20.00 horas, dous dos cales foron provocados por xabarís.
Os sinistros derviados da presenza de xabarís na vía tiveron lugar en Pousada e, afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Dende Protección Civil aseguran que nas últimas semanas "estamos tendo numerosas saídas debido á presenza destes animais nas vías locais".
A maioría dos percances acontecen na estrada AC-544, que une Bertamiráns e Negreira, e tamén na vía que conduce a Tapia, á altura de Vilar.
Por outra banda, na noite do venres os voluntarios tamén tiveron que intervir noutro accidente, debido a unha saída de vía na estrada entre Lens e Oca, sin que se rexistrasen feridos.
- El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño
- Un galardón para cinco personalidades que proyectan al mundo lo mejor de Galicia
- Extrabajadores de Tórculo lanzan un proyecto: «Moitos clientes eran familia»
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Los mejores bocadillos de Vigo aterrizan en Santiago: gran fiesta de inauguración con DJs, bocatas y cervezas gratis
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Unanimidad en las cinco candidatas a rectora: el acuerdo sobre Medicina debe revisarse
- Así fue la gala de los Premios Gallegos del Año