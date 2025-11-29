Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dous accidentes provocados por xabarís en Ames

Os sinistros, sen feridos, tiveron lugar en Pousada

Vehículo accidentado na estrada entre Lens e Oca.

Vehículo accidentado na estrada entre Lens e Oca. / Protección Civil Ames

José Manuel Ramos Lavandeira

Ames

Os voluntarios de Protección Civil de Ames viviron una axitada noite do venres, debido a varios accidentes de tráfico acontecidos entre as 19.00 e as 20.00 horas, dous dos cales foron provocados por xabarís.

Os sinistros derviados da presenza de xabarís na vía tiveron lugar en Pousada e, afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Dende Protección Civil aseguran que nas últimas semanas "estamos tendo numerosas saídas debido á presenza destes animais nas vías locais".

A maioría dos percances acontecen na estrada AC-544, que une Bertamiráns e Negreira, e tamén na vía que conduce a Tapia, á altura de Vilar.

Por outra banda, na noite do venres os voluntarios tamén tiveron que intervir noutro accidente, debido a unha saída de vía na estrada entre Lens e Oca, sin que se rexistrasen feridos.

