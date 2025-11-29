Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PATRIMONIO

A Praza de Galicia da Estrada recuperará a antiga fonte

Os vehículos relegárona á alameda e despois foi retirada

Imaxe antiga da fonte estradense na Praza de Galicia.

Imaxe antiga da fonte estradense na Praza de Galicia. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Estrada

O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, anunciou que o Concello está traballando cos equipos técnicos para recuperar a antiga fonte da Praza de Galicia. Unha actuación que se incluirá no proxecto de remodelación e peonalización.

«A comezos do século XX non había farol na Praza de Galicia, pero sí que había unha fonte que naceu nesta praza e que, despois, cando os vehículos comezaron a gañar presenza no espazo público, se moveu para a alameda».

Fonte orixinal da Praza de Galicia, da Estrada.

Fonte orixinal da Praza de Galicia, da Estrada. / Cedida

Coa reforma dos xardíns municipais, retirouse e foi gardada, «e agora queremos devolver á fonte a este espazo», afirmou Louzao.

O rexedor sinalou que «forma parte do imaxinario colectivo dos estradenses e naceu aquí, aínda que todos a podemos lembrar na alameda». Aclarou, non obstante, que «non será a mesma que amosan as fotos máis antigas, pois foi modificada décadas atrás».

