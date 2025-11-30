Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XUNTANZA

Alcer avoga dende Ames por normalizar a doazón de órganos

Unhas 130 persoas participaron nun congreso informativo

Concerto de gospel celebrado no auditorio de Bertamiráns.

Concerto de gospel celebrado no auditorio de Bertamiráns.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ames

A Federación Alcer Galicia organizou en Ames un encontro para visibilizar a importancia do coidado renal, a prevención das enfermidades do ril e a sensibilización arredor da doazón de órganos.

O sábado celebrouse un concerto de gospel, da man do coro Gospel Vida, que reuniu 90 persoas e combinou espectáculo, emoción e unha forte mensaxe de solidariedade. O público respondeu cunha gran acollida e recadáronse máis de 1.000 euros con fins benéficos.

Alfredo Saborido, coordinador de Alcer Galicia, destacou a necesidade de darlle visibilidade e de normalizar no debate público a cuestión da doazón de órganos.

«É algo que deberiamos ter decidido con antelación e non deixar a responsabilidade nun familiar que debe tomar a decisión nun momento de tremenda dor. Falamos a diario de herdanzas, pisos, bens... pero moi pouco do que podemos facer coa nosa ferramenta máis prezada, que é o noso corpo, e que pode facer que outras persoas poidan manter o seu proxecto de vida», afirmou.

Onte celebrouse un congreso informativo e divulgativo, ao que asistiron 130 persoas. Durante as sesións abordáronse aspectos clave sobre a enfermidade renal, hábitos de vida saudables, avances terapéuticos e o valor esencial da doazón como oportunidade de vida para milleiros de pacientes.

O alcalde, Blas García, destacou a importancia da prevención na loita contra as enfermidades do ril, así como a resiliencia das persoas que se enfrontan a elas.

