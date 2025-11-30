PLENO
Frades pide apoio á Deputación para dotar de sendas peonís Os Canedos e O Pazo
O obxectivo é reforzar a seguridade viaria neses núcleos
Redacción
O pleno municipal de Frades aprobou por unanimidade solicitarlle unha subvención nominativa á Deputación da Coruña para executar un proxecto de mellora da seguridade viaria en Os Canedos (Mesos) e O Pazo (Abellá). Está orzamentado en 146.650 euros, dos que o Concello solicita unha achega do 80% (117.000 euros).
O alcalde, Roberto Rey, explica que «trátase de construír sendas peonís ou cunetas transitables nos accesos ás igrexas e cemiterios do municipio. Este ano vimos de facer unhas en Añá, que se suman ás obras de humanización feitas hai un par de anos en Moar e Papucín, e a nosa idea e ir facendo o mesmo en todas as parroquias, sobre todo preto das igrexas, cemiterios e locais sociais».
O pleno tamén aprobou por unanimidade a adhesión a un programa da Deputación da Coruña que permite a encomenda da xestión en materia de selección do persoal funcionario interino para o posto de arquitecto ao ente provincial. «Frades ten cuberto o posto de arquitecta pero, en previsión do que poida pasar, preferimos estar adheridos a este acordo para tirar desa bolsa de arquitectos no caso de que fora necesario», sinalou Rey Martínez.
Tamén se aprobou unha modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT).
