O espazo A Proa programa tres citas formativas para empresarios

Serán impartidas por varios profesionais de éxito

As actividades formativas desenvolveránse no espazo A Proa. / Cedida

Redacción

Ames

O espazo colaborativo A Proa, situado no parque empresarial Novo Milladoiro (Ames) programou para decembro tres actividades de aprendizaxe nas que haberá presenza de profesionais de éxito co obxectivo de formar a autónomos e empresas, e crear un ambiente de networking no que os emprendedores poidan establecer sinerxías e estreitar relacións sectoriais.

A entrada é libre e gratuíta e as inscricións poden facerse na páxina web de A Proa.

A concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, sinala que haberá dúas actividades formativas sobre cuestións de relevancia en materia de financiamento e orzamentos; mentres que outra das sesións estará destinada ao networking e o estreitamento de relacións entre coworkers actuais e antigos membros da comunidade.

As actividades comenzarán o 3 de decembro, ás 10.00 horas. A asesora fiscal Ibtissam Mahboub, Issa, impartirá a formación Financiamento, axudas e subvencións, dirixida a autónomos e empresas. O mércores 10 de decembro será a quenda da formación Orzamento comercial con Gamma, e o venres, 12 de decembro terá lugar o evento Networking – Encontro da Comunidade e Portas abertas, onde se reunirán coworkers actuais e antigos membros da comunidade para reforzar ligazóns persoais e profesionais.

