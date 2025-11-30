PRESENTACIÓN
Ramón Vigo invita en su libro a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la ética
El exalcalde presentó en Cee 'Una sinfonía desafinada'
El exalcalde de Cee, Ramón Vigo, presentó su libro Una sinfonía desafinada, en el que recoge su visión sobre la Operación Orquesta, en la que fue acusado de ser el cabecilla de una trama organizada de contratación de obras de forma ilegal en una causa que afectó a cuatro concellos. Todos los imputados acabaron siendo absueltos.
Asegura que dicha obra es, sobre todo, "un relato personal, un viaje a través de mi experiencia más intensa y difícil", pero también "una historia de lucha, determinación y resiliencia". Señala además, que su libro invita a "reflexionar sobre la importancia de la justicia, la integridad y la ética, y sobre como la resistencia personal puede convertirse en una fuerza poderosa para superar la injusticia".
En la presentación le acompañaron José Luis Jiménez, delegado de ABC en Galicia, y José Luis Gutiérrez Aranguren, abogado penalista.
