25-N
Rois acende candeas en memoria das mulleres asasinadas
Os actos complementáronse cunha representación teatral
O Concello de Rois conmemorou o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller cun acto no auditorio no que a concelleira Mercedes Basante deu lectura ao manifesto institucional. Asistiron tamén os concelleiros Victoria Quiroga e Manuel Cobas, así como o alcalde de Padrón, Anxo Arca, e a concelleira padronesa Laura Horta.
Mercedes Basante incidou así mesmo na necesidade de reforzar os mecanismos legais e de protección, e condenou «a quen nega ou minimiza esta realidade».
Ao finalizar a lectura, acendéronse candeas en memoria de cada unha das mulleres asasinadas neste 2025 e os asistentes gardaron un minuto de silencio.
O acto complementouse coa representación teatral Sen lingua, da compañía Serea Teatro, unha obra que convidou as numerosas persoas asistentes a reflexionar sobre as diferentes formas de violencia.
