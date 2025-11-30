Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os sidreiros da Estrada queren mecanizar a recollida de mazá

Avogan por renovar plantacións e potenciar a vertente turística da sidricultura

O alcalde e o director xeral cos produtores de mazá e sidra da Estrada.

O alcalde e o director xeral cos produtores de mazá e sidra da Estrada. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Estrada

Representantes do sector da mazá e da sidra da Estrada trasladaron ao director xeral de Agricultura, José Balseiros, a necesidade de avanzar polo camiño da mecanización, incidindo especialmente na incorporación desta maquinaria para efectuar a recollida da mazá, xa que cada tempada se enfrontan á escaseza de man de obra.

A isto engadiron o feito de que «a maioría das plantacións teñen máis de 20 anos, polo que se precisa facer novos cultivos e que o marco de plantación permita a mecanización».

No que respecta á produción de sidra, o sector entende que o camiño a seguir inclúe a aposta pola vertente turística da sidricultura para conformar «unha alternativa económica viable». Propoñen combinar a Ruta da Sidra pola que apostou o Concello da Estrada co desenvolvido no programa Camiño da Sidra por parte de asturianos e vascos.

Precisamente, optimizar as producións, coñecer as novas tendencias na elaboración de sidras e afondar no aproveitamento da sidricultura foron os tres eixos que marcaron a recente viaxe a Asturias, Cantabria e o País Vasco, na que participaron produtores de mazá e sidra da Estrada co respaldo Xunta, e da que fixeron balance na xuntanza, na que participou tamén o alcalde, Gonzalo Louzao.

Nela deixaron claro que «hai demanda de mazá», segundo afirmou o técnico da asociación Maceira e Sidra, Miguel Soto.

