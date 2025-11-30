Cada vez más longevos: la provincia cuadruplica sus centenarios en 20 años

La provincia de A Coruña puede presumir de una notable resiliencia demográfica. Los últimos datos estadísticos disponibles muestran que cada vez son más los coruñeses que alcanzan y superan el siglo de vida. En apenas dos décadas, el número de centenarios prácticamente se ha cuadruplicado.

Así lo muestra la Estadística Continua de Población recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de octubre de 2025. A Coruña suma ya 645 personas centenarias entre sus 93 municipios, lo que la sitúa como la quinta provincia española con mayor número de habitantes de cien o más años, solamente superada por Asturias, Valencia, Madrid y Barcelona.

No obstante, cabe señalar que mientras las dos provincias más pobladas de España, Madrid y Barcelona, presentan un índice de 40 centenarios por cada 100.000 residentes, A Coruña se desmarca de ambas, al contar con 56. Una diferencia mucho más notable en el caso de la provincia de Valencia, que registra 28 centenarios por cada 100.000 personas. Es decir, un coruñés tiene el doble de posibilidades de vivir cien años o más que un valenciano.

Crecimiento sostenido

A nivel gallego, A Coruña es la tercera provincia con mayor tasa de centenarios por cada 100.000 habitantes, siendo superada por prácticamente el doble por Lugo (93) y Ourense (108). Por el contrario, Pontevedra registra 54.

Las cifras confirman que la población coruñesa vive hoy más que en épocas pasadas: solo entre enero y octubre de este año, la provincia sumó 36 nuevos centenarios.

Esta tendencia al alza alcanzó su máximo esplendor de 2023 a 2024, cuando se dio el crecimiento más grande de la provincia en dos décadas, al pasar de 551 personas con un siglo o más de historia a 609. A su vez, de 2022 a 2023, se registró el segundo incremento histórico de la provincia, con 50 centenarios más.

La tendencia al alza se vuelve aún más evidente al comparar la situación actual con la realidad de hace dos décadas: en 2005, el número de personas que consiguió soplar la vela número cien no llegaba a 180.

Superan el porcentaje nacional

Así pues, en A Coruña es cada vez más frecuente el privilegio de celebrar el cumpleaños número cien de un familiar, amigo o vecino. Según los últimos datos publicados por el INE, un 0,056% de la población del ámbito provincial es centenaria, un porcentaje ligeramente mayor que el nacional (0,039%).

Tras este incremento de la longevidad, los expertos apuntan a factores variados como la genética, el entorno rural, la alimentación o el clima.

Más allá de las cifras

Pero las cifras no cuentan toda la historia. Cada centenario alberga un legado de vivencias, recuerdos, tradiciones y consejos para las generaciones futuras. Y lo cierto es que, como muestran los datos de Galicia y Asturias, en el norte parece haber algo especial que dota a sus mayores de una excepcional capacidad para desafiar al tiempo.