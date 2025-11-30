POBLACIÓN
Cada vez más longevos: la provincia cuadruplica sus centenarios en 20 años
En los 93 ayuntamientos vivían, a 1 de octubre, 645 personas de 100 años o más
La provincia de A Coruña puede presumir de una notable resiliencia demográfica. Los últimos datos estadísticos disponibles muestran que cada vez son más los coruñeses que alcanzan y superan el siglo de vida. En apenas dos décadas, el número de centenarios prácticamente se ha cuadruplicado.
Así lo muestra la Estadística Continua de Población recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de octubre de 2025. A Coruña suma ya 645 personas centenarias entre sus 93 municipios, lo que la sitúa como la quinta provincia española con mayor número de habitantes de cien o más años, solamente superada por Asturias, Valencia, Madrid y Barcelona.
No obstante, cabe señalar que mientras las dos provincias más pobladas de España, Madrid y Barcelona, presentan un índice de 40 centenarios por cada 100.000 residentes, A Coruña se desmarca de ambas, al contar con 56. Una diferencia mucho más notable en el caso de la provincia de Valencia, que registra 28 centenarios por cada 100.000 personas. Es decir, un coruñés tiene el doble de posibilidades de vivir cien años o más que un valenciano.
Crecimiento sostenido
A nivel gallego, A Coruña es la tercera provincia con mayor tasa de centenarios por cada 100.000 habitantes, siendo superada por prácticamente el doble por Lugo (93) y Ourense (108). Por el contrario, Pontevedra registra 54.
Las cifras confirman que la población coruñesa vive hoy más que en épocas pasadas: solo entre enero y octubre de este año, la provincia sumó 36 nuevos centenarios.
Esta tendencia al alza alcanzó su máximo esplendor de 2023 a 2024, cuando se dio el crecimiento más grande de la provincia en dos décadas, al pasar de 551 personas con un siglo o más de historia a 609. A su vez, de 2022 a 2023, se registró el segundo incremento histórico de la provincia, con 50 centenarios más.
La tendencia al alza se vuelve aún más evidente al comparar la situación actual con la realidad de hace dos décadas: en 2005, el número de personas que consiguió soplar la vela número cien no llegaba a 180.
Superan el porcentaje nacional
Así pues, en A Coruña es cada vez más frecuente el privilegio de celebrar el cumpleaños número cien de un familiar, amigo o vecino. Según los últimos datos publicados por el INE, un 0,056% de la población del ámbito provincial es centenaria, un porcentaje ligeramente mayor que el nacional (0,039%).
Tras este incremento de la longevidad, los expertos apuntan a factores variados como la genética, el entorno rural, la alimentación o el clima.
Más allá de las cifras
Pero las cifras no cuentan toda la historia. Cada centenario alberga un legado de vivencias, recuerdos, tradiciones y consejos para las generaciones futuras. Y lo cierto es que, como muestran los datos de Galicia y Asturias, en el norte parece haber algo especial que dota a sus mayores de una excepcional capacidad para desafiar al tiempo.
María Remedios suma 102 y con una memoria envidiable
María Remedios Pereiras es una vedresa que demuestra la resiliencia a la vida que caracteriza a los coruñeses y los que habitan en el área compostelana. Madre de nueve hijos, vive con el menor de ellos, Alfonso Neira, en la parroquia de Santa Cruz de Ribadulla, su hogar de toda la vida.
Alfonso certifica el buen estado de salud que mantiene su progenitora, que está a punto de alcanzar los 103 años. «Tiene una memoria envidiable, todos me lo dicen. Puede ser que yo me olvide de algo que pasó hace dos semanas, pero ella se acuerda. La gente se asombra mucho con ella», dice.
Al preguntarle cuál es su secreto para haber conseguido tener una vida tan larga, Alfonso vincula el logro con varios aspectos. «Creo que depende mucho de los genes. Sin ir más lejos, su padre llegó a los 94 años, cuando eso antes era casi imposible», cuenta. «También creo que tiene mucha importancia la alimentación. Mi madre siempre ha comido de todo, especialmente productos cultivados por ella misma en la huerta: legumbres, hortalizas...», señala.
María Remedios completa siempre una rutina llena de buenos hábitos. «Se levanta sobre las nueve de la mañana, desayuna y se va al salón a ver la misa por televisión, eso es innegociable. Más tarde, come algo sano y, si hay visita, charla con las personas que vienen a casa, le encanta saber cómo les va a los vecinos y conocidos. Por la noche se acuesta muy temprano, sobre las nueve de la noche como muy tarde», explica su hijo.
