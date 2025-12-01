Amenazan a la Guardia Civil tras una descarga ilegal de centollo en Camariñas

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Camariñas aprehendieron 74,5 Kg de centollo en un servicio nocturno de vigilancia para prevenir y luchar contra el furtivismo de marisco en la zona.

Los hechos se produjeron en el área de la lonja vieja de Camariñas. La patrulla de servicio, que había establecido un punto de vigilancia, observó movimientos sospechosos relacionados con el desembarco y fondeo de marisco de forma irregular.

Vieron cómo una persona, conocida por tener numerosos antecedentes por furtivismo, se encontraba en la rampa de acceso y recibía una embarcación con las luces apagadas. Acto seguido, procedieron al fondeo de dos sacos en el agua, los cuales no contaban con la placa o boya identificativa obligatoria.

La patrulla se dirigió a la rampa y procedió a la extracción de los dos sacos de red fondeados, que se encontraban completamente llenos de centollo.

Durante la intervención, la persona implicada y un familiar mostraron una actitud agresiva y de hostilidad hacia los agentes actuantes, profiriendo amenazas e intimidaciones.

El marisco aprehendido fue trasladado a la lonja nueva de Camariñas, donde se pesó y, con la colaboración del operario del pósito, se procedió a su inmediata devolución al mar, dado que su identificación era posterior a su fondeo sin la debida señalización.

Por estos hechos, se instruyen las correspondientes diligencias por los posibles delitos de amenazas y coacciones ante el Juzgado de Guardia de Corcubión, además de la confección de las correspondientes denuncias a la Ley 11/2008 de pesca de Galicia.

Consumo responsable

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de consumir marisco de origen legal para proteger el ecosistema marino, apoyar al sector profesional y garantizar la salud pública.

"El marisco y pescado deben adquirirse en establecimientos (lonjas, pescaderías) que cumplan con la normativa y puedan certificar su procedencia legal y trazabilidad", señalan, y piden que se respeten las tallas y vedas, ya que el consumo de especies que no cumplen con las tallas mínimas o que han sido capturadas en periodos de veda daña las poblaciones y el ciclo de vida de los recursos marinos.

Piden además al consumidor que exija la etiqueta que indica la denominación comercial, el método de producción y la zona de captura. "Esto es su garantía de legalidad y calidad", subrayan.

Por otro lado, la Guardia Civil apela a la colaboración ciudadana para que, ante cualquier actividad sospechosa de furtivismo o venta ilegal, se notifique a la Guardia Civil o a las autoridades competentes.