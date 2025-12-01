El Concello de Ames mueve ficha: urbanizará las zonas que dejó a medias A Lomba en Milladoiro

Pese a que las viviendas de los bloques 3 y 4 de la urbanización Sol Naciente de Milladoiro fueron entregadas hace meses —tras un retraso considerable que ocasionó importantes perjuicios a numerosos propietarios—, el aspecto de la zona, en el denominado sector S-15, sigue siendo el de una promoción inacabada. La propia Rúa da Cruxa por la que se accede a ambos edificios continúa cerrada en uno de sus extremos, el que comunica con la Travesía do Porto, porque las obras todavía no han sido recepcionadas oficialmente por el Concello de Ames. Y es que la promotora A Lomba ha incumplido las obligaciones que tenía respecto a la urbanización de la zona.

A día de hoy quedan pendientes de acometer diversas actuaciones, entre ellas, precisamente, la ejecución del borde oeste de la Travesía do Porto. En total, los trabajos están valorados en 360.000 euros (IVA incluido), según la estimación de los técnicos municipales.

Pues bien, el Concello de Ames parece haberse cansado de esperar a que la promotora cumpla con sus compromisos y ha motivo ficha. Será el ayuntamiento el que se haga cargo de las obras de urbanización pendientes, pero no con fondos propios, sino con el aval que en su momento depositó la empresa y que asciende a 452.286,34 euros.

Así se acordó en la Xunta de Goberno Local del pasado jueves. Además de garantizar los fondos para la ejecución subsidiaria de las obras de urbanización que faltan por llevar a cabo, se aprobó la recepción parcial de la Fase 1 del proxecto de urbanización del S-15. Del acta de recepción quedarán excluidos el borde oeste de la Travesía do Porto y la zona libre pública situada entre la travesía y el bloque 3, que, según el Concello, no fue debidamente ejecutada. La firma está prevista para esta misma semana. A partir de ese momento, será efectiva la comunicación previa de primera ocupación de los bloques 3 y 4.

Las que aún no se conocen son las conclusiones de la inspección encargada por el ayuntamiento en el alojamiento que opera en uno de los bloques de Sol Naciente. Según un grupo de propietarios, el negocio no es una pensión, como figura en la autorización que le ha otorgado la Xunta de Galicia, sino que agrupa una serie de Viviendas de Uso Turístico (VUT) a las que se oponen numerosos residentes que han puesto el asunto en manos de un bufete jurídico.