De Georgina a Donald Trump: las sorprendentes nuevas figuras del Belén en Movimiento más grande de Galicia

Es el Belén Artesanal en Movemento más grande de Galicia y uno de los atractivos navideños más esperados de la comunidad. No es para menos.

El Belén de Valga, cuya inauguración tuvo lugar este pasado domingo entre gran expectación, no deja de superarse año tras año.

Declarado como Festa de Interese Turístico de Galicia, distinción que comparte con el Belén Electrónico de Begonte, podrá visitarse hasta el próximo 11 de enero.

Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a este Belén? Más allá de su gran tamaño, unos 400 metros cuadrados en los que conviven más de 4.000 figuras que se mueven gracias al trabajo de una multitud de minúsculos motores, este nacimiento destaca por combinar escenas típicas de la comunidad gallega con otras que recrean la actualidad política y social más reciente.

Así, recorrer el Belén es como revivir los hechos más destacados de este 2025.

Incendios, el Papa o el apagón

Precisamente este es uno de los momentos más esperados una vez retirada la cortina que deja al descubierto al montaje: conocer qué nuevas figuras y escenas aparecerán.

Entre las grandes novedades de este año pueden verse recreaciones de sucesos tan emblemáticos como la oleada de incendios que afectó a Galicia -con homenaje a las víctimas y un reconocimiento a todas las personas que lucharon contra el fuego-, la muerte del Papa -que incluye tanto su entierro como el nombramiento del nuevo pontífice- o el apagón.

Un apagón que se recrea tal cual se vivió en Valga: una oscuridad total a excepción de las linternas y velas portadas por los vecinos.

De Georgina a Donald Trump

Las tramas políticas son otras de las grandes protagonistas del Belén. Encabezan las novedades la figura del fiscal general borrando WhatsApp, Aldama tirando de la manta, Ábalos y Koldo, que andan de ligoteo; e incluso Donald Trump o Elon Musk.

El deporte también tiene cabida en el nacimiento y se encuentra representado en figuras como la de Marc Marquéz ganando su noveno campeonato mundial, el fallecimiento del futbolista portugués Diogo Jota o, ya en clave local, en las figuras de los presidentes del Cordeiro C.F. o en los hermanos Fuxan y Kiko García Abalo, campeones del mundo de remo olímpico.

Completan el Belén escenas del corazón y del entretenimiento que marcaron este año, como el anillo de compromiso de Georgina y Cristiano Ronaldo; la boda de Cayetano Martínez de Irujo, o el nacimiento del hijo de Almeida.

Finalmente, y como es habitual, el nacimiento dedica un espacio a todos aquellos que fallecieron recientemente como Superpiñeiro, Robert Refort o Manolo 'o do Bombo'.

Según las mediciones del Gobierno gallego, el año pasado el Belén de Valga atrajo cerca de 45.000 visitas, cifra que esperan superar este año.

Horarios de visita del Belén

El Belén Artesanal de Valga estará abierto de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; mientras que los sábados, domingos y festivos lo estará de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

En caso de visitas grupales fuera de estos horarios, se puede solicitar cita a través del número 630 95 25 15.