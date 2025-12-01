Registrados dos temblores de tierra en Vedra el fin de semana

El municipio de Vedra sufrió dos pequeños temblores de tierra el fin de semana, prácticamente imperceptibles al alcanzar magnitudes inferiores a los dos grados en la escala Richter. Ambos terremotos se produjeron en la madrugada del sábado con escasas horas de diferencia.

Los sensores del Instituto Geográfico Nacional (IGN) registraron un primer movimiento sísmico a las 03.11 horas de 1,7 grados de intensidad, con su epicentro localizado a 11 kilómetros de profundidad en el núcleo de casas de Lamas.

El segundo fue de idéntica magnitud poco después, a las 07.54 horas, unos dos kilómetros más al sur, hacia las casas de Manteles.

En todo caso, como suele ocurrir con estos temblores de escasa magnitud, son imperceptibles y no causan ningún tipo de daño. Además, son fenómenos relativamente frecuentes, y todavía más en la zona del Ulla.

Cuatro más en Galicia

Los sismógrafos del IGN también detectaron otros cuatro movimientos menores en territorio gallego el fin de semana. El mayor fue en Barbadás (Ourense), de 1,8 grados de intensidad. En la misma provincia hubo uno en Vilardevós de 1,7, mientras que en Mondariz (Pontevedra) fue de 1,6 y en As Nogais (Lugo) de 1,5.

Sin embargo, si hubo dos en la frontera gallega por encima de dos grados: uno en Trabadelo (León), al lado de Pedrafita, de 2,4 grados; y uno en la zona portuguesa de Vihais, pegado a Vilardevós, de 2,1 grados.