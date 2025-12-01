Los propietarios del Hotel A Quinta da Auga compran el Pazo do Cotón de Negreira

Los propietarios del Hotel A Quinta da Auga de Santiago de Compostela han llegado a un acuerdo con la familia propietaria del Pazo do Cotón de Negreira para hacerse con el inmueble, uno de los edificios más emblemáticos de la comarca de A Barcala y que tiene sus orígenes en el siglo XII. El pazo llevaba una década a la venta por parte de sus propietarios y finalmente fue la familia Lorenzo García, a través de la sociedad Renzo Heritage, quien impulsó la rehabilitación y conversión en hotel de A Quinta da Auga, la que se hizo con el inmueble.

La idea inicial de los futuros dueños es la de acometer en el pazo un proyecto similar al de Santiago, lo que incluiría una rehabilitación completa de forma "respetuosa", según avanzó ayer Radio Negreira, para dedicarlo a alojamiento y restauración.

El Pazo do Cotón se encuentra en el corazón de Negreira "e incluso da nome a unha parte importante desta vila", recordaba ayer el alcalde, Ángel Leis, que no ocultaba su satisfacción ante un horizonte en el que se pueda ver el imponente edificio completamente rehabilitado, si bien apeló a la prudencia porque por el momento no se conocen muchos detalles de la operación. De hecho, a lo largo de este mes habrá alguna reunión en la que posiblemente vayan trascendiendo más detalles del proyecto previsto para el pazo.

A nivel hotelero y hostelero, el Pazo do Cotón se encuentra en un lugar privilegiado, tanto por estar en el centro de Negreira como por ser fin e inicio de etapa del Camiño de Fisterra e Muxía, uno de los que más crece en peregrinos.

El Pazo do Cotón estaba a la venta desde el año 2015 y en esta década hubo rumores de compra en varias ocasiones, si bien nunca tan intensos como en estas últimas semanas. Según Radio Negreira, no trascendieron cifras de la compraventa, aunque tanto el alcalde como diversas fuentes apuntan a la necesidad de una importante inversión en la rehabilitación del pazo, "moi necesitado de traballos de conservación", apuntan.

Según fuentes conocedoras de la operación, también apuntan a que la compra incluye la totalidad del Pazo do Cotón, un imponente recinto amurallado ejemplo del barroco gallego y con instalaciones como molino, hórreo, palomar o caballerizas, además de la capilla que se exige a cualquier pazo.

Pazo do Cotón, ejemplo del barroco gallego. / Cedida

Familia Pardo de Vera Fabeiro

El Pazo do Cotón es quizás el más famoso y emblemático de los tres de Negreira, por delante del de Baladrón (Ponte Maceira) y Albariña (Logrosa). Fue el epicentro de la villa durante muchas décadas e incluso sede municipal algunos años.

La familia Pardo de Vera Fabeiro se hizo con el pazo en el siglo XIX y lo ocupó hasta mediados del siglo XX. Su último propietario fue el abogado compostelano Ángel Pardo de Vera Fabeiro, que falleció a los 86 años de edad el pasado mes de mayo y que vivió en su infancia en el propio pazo. Estaba casado con Maite Sánchez López y era padre de tres hijos: Ángel, María Encina y Teresa. Con su muerte, el pazo pasó a la siguiente generación, si bien ya se encontraba antes a la venta.

De hecho, la sensación en Negreira, al trascender la noticia, era de satisfacción generalizada ante la posibilidad de ver su edificio más emblemático restaurado y convertido en epicentro turístico.