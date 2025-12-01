Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

Tecnoloxía 3D para solucionar os problemas de seguridade no porto de Malpica

Portos e Universidade da Coruña investigarán a axitación no interior da dársena

No 2020 Portos recurreu a un radar para facer medicións no porto de Malpica.

No 2020 Portos recurreu a un radar para facer medicións no porto de Malpica. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

Portos de Galicia e a Fundación Universidade da Coruña (FUAC) investigarán solucións ao problema de axitación no interior da dársena de Malpica empregando un modelo físico en tres dimensións. O Consello da Xunta autorizou a iniciativa, á que se adicarán 262.000 euros.

O obxectivo é definir unha solución técnica definitiva para a problemática de onda longa que presenta o porto de Malpica e que xera fortes correntes, en especial dentro das comportas.

A participación da FUAC permitirá o uso da dársena multidireccional 3D do Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC), co que se «introduce unha compoñente de innovación de grande importancia nesta problemática, fronte aos modelos matemáticos», afirman dende Portos.

O estudo desenvolverase nun prazo de 10 meses e afondará no coñecemento científico sobre o fenómeno da onda longa, moi pouco estudado ata o momento e que non se tiña en conta na construción das infraestruturas portuarias que permanecen en uso na actualidade.

O obxectivo último deste traballo "é definir a solución técnica que reforce a operatividade da dársena de Malpica e mellore as condicións de traballo dos profesionais do mar deste porto", subliñan dende a Xunta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents