La Xunta autoriza un proyecto de valorización de residuos en Cacheiras

Luz verde a un proyecto para la valorización de residuos en Cacheiras. La Xunta de Galicia ha concedido la aprobación ambiental a un proyecto para la valorización de residuos procedentes de la actividad de la construcción en esta parroquia del ayuntamiento de Teo. Según concluye el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, cuya resolución se publica este lunes en el Diario Oficial de Galicia, se autoriza el proyecto porque “no son previsibles efectos adversos significativos derivados” de esta iniciativa, “siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada como en la propia resolución autonómica”.

La autorización hace referencia a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud, de las aguas y lechos fluviales, del suelo y las infraestructuras, de la gestión de residuos, de la integración paisajística, así como del patrimonio natural y cultural.

En este sentido, el informe fue sometido a participación pública, al tiempo que fueron consultados un total de diez organismos interesados. Fruto de esas consultas, distintas entidades realizaron su valoración y fijaron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad.

Una vez emitido el IIA, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitió la resolución al órgano sustantivo y se procedió a darle publicidad también a través del DOG y de la página web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

La valorización se realizará dentro de una planta ya existente en Cacheiras de unos 5.600 metros cuadrados de superficie ubicada en las instalaciones propiedad del promotor. El proyecto prevé la gestión de residuos procedentes de la actividad constructora del promotor, así como de otras empresas. En concreto, el material a valorizar serían residuos de construcción y demolición, tales como ladrillos, tejas, materiales cerámicos y hormigón. De hecho, el proyecto de valorización, promovido por Excavaciones Midón SL, prevé que los residuos se sometan a un proceso de triturado, clasificación y aprovisionamiento temporal del producto final.